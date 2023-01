Tudo sobre a posse de LULA: horários, shows, onde assistir e mais

Amanhã, dia primeiro de Janeiro do ano de 2023, marcará não somente o início de mais um ano, como também, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele é o 39° presidente eleito do Brasil. Lembrando que a contagem começou no dia que ocorreu a proclamação da República. A cerimônia contará com a presença de diversos artistas brasileiros, para fazer a alegria de todos. Portanto, confira como irá funcionar a solenidade, horários e onde assistir tudo isso ao vivo

Veja a programação completa para a solenidade de amanhã

O dia será cheio na capital do país, já que por conta da cerimônia, várias autoridades do país estarão presentes no momento ímpar. Haverá uma sessão solene no Congresso Nacional, além de várias apresentações musicais na Esplanada dos Ministérios e o tão esperado desfile de Lula em carro aberto.

A cerimônia terá início faltando 15 minutos para às 14 horas de amanhã e marcará a chegada de todos os convidados e chefes de Estado. 35 minutos depois, Lula e Alckmin irão chegar no local também.

Após 10 minutos da chegada deles, terá início o cortejo presidencial em carro totalmente aberto e após 10 minutos do início, ambos devem chegar ao Congresso Nacional, local onde serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Concluído tudo isso, às 15h, terá início a posse de Lula.

Confira onde assistir e quem estará presente

Haverá como assistir a cerimônia tanto pela televisão quanto pela internet. Pela TV, haverá como assistir nos canais Globo, SBT e pela TV Bandeirantes. Todavia, caso o usuário prefira, terá como assistir online pelo Globoplay e pelo site oficial da Band e do SBT.

Pela primeira vez, a cerimônia será marcada por um evento chamado ‘Festival do Futuro’, quem organizou isso foi Janja Lula, isto é, a primeira-dama. Com tal atitude, vários artistas irão se apresentar, entre eles estão:

Aíla, Aline Calixto, Ellen Oléria, Fernanda Abreu, Kleber Lucas, Mn Mc, Martinho da Vila e diversos outros artistas. Portanto, todo o evento irá trazer momentos bem especiais para todos.

Lembrando que ainda há uma incerteza acerca de quem irá passar a faixa presidencial para Lula. A tradição é que o antigo presidente passe a faixa para o novo presidente eleito. Todavia, neste ano, a tradição não irá se cumprir, uma vez que Bolsonaro não irá passar a faixa para Lula.

Segundo informações, ele chegou até viajar para os EUA, a fim de não presenciar a posse de Lula. Tal fato deixou seus apoiadores tristes, pois eles estavam há semanas protestando a fim de obter uma resposta concreta do presidente Jair Bolsonaro.

