Nova categoria obriga ter CNH para pilotar bicicleta elétrica? Entenda a ACC

Um dos documentos mais esperados pelos brasileiros, é a tão sonhada CNH, isto é, a Carteira Nacional de Habilitação. Para muitos, acreditam que ela só é necessária quando trata-se de dirigir carros ou motos, todavia, também é necessário o uso dela ao dirigir um tipo de veículo pouco conhecido pelos brasileiros, além que a categoria muda, entenda qual o nome da categoria e quais os tipos de veículos atende a categoria em questão.

A novidade da vez é a categoria ACC

A categoria ACC é destinada aos motoristas que desejam dirigir veículos das categorias dos ciclomotores e cicloelétricos. E por mais que poucos saibam, eles devem possuir habilitação também. Todavia, na categoria ACC. Após ter a CNH emitida, o condutor pode dirigir os veículos citados. Mas é importante entender quais os veículos que fazem parte da categoria.

De acordo com a legislação, os veículos considerados ciclomotores, são aqueles cuja velocidade máxima é de 50 km/h e 50 cilindradas. E a quantidade de rodas irá variar entre duas ou três. Atendendo os requisitos citados, ele será um ciclomotor e precisará da CNH na categoria citada, isto é, ACC. Já os cicloelétricos ocupam outras definições.

A saber, os cicloelétricos no que diz respeito ao número de rodas e a velocidade máxima, continuam usando o mesmo critério dos ciclomotores, a diferença será acerca da potência elétrica. No caso citado, a potência máxima não pode passar dos 4 kW.

Novas categorias de condutores foram acrescentadas na Carteira de Habilitação

Desde junho de 2022, várias mudanças começaram a valer na CNH, a mais visível foi acerca da inserção de novas categorias. A adição dos códigos não altera em nada as leis de trânsito do nosso país. Todavia, a atualização para o padrão nacional, é apenas visando facilitar as fiscalizações de trânsito em outros países.

Agora, com a adição dos códigos, ficará da seguinte maneira a classificação: A1, é o condutor que pode dirigir veículos de duas rodas, mas limitado a 125 cilindradas. O B1, é permitido triciclos e quadrículos, C1 é para o transporte de cargas limitado a 7.500 kg e a D1, que é sobre a lotação máxima de 17 pessoas e tamanho de 8 metros.

E a grande novidade é a inclusão das categorias BE, CE, C1E, DE e D1E, assim, de acordo com a idade e experiência do motorista, ele poderá conduzir certos tipos de veículos fora do país. Ou seja, de moto distinto da categoria ACC, para conseguir entrar nas categorias citadas, é preciso que o condutor esteja dentro de outras regras distintas.

