Previsões para 2023 no Brasil: veja o que a astrologia diz

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas se apegam às novas visões de futuro e esperança que invadem o ambiente. Dessa forma, é mais do que esperado que esse seja um momento em que as pessoas reservam para estabelecer metas e objetivos para uma vida melhor.

Apesar disso, segundo os astros, as previsões sobre o momento que virá não são iguais para todos: para a astrologia, cada pessoa já possui um caminho pré-determinado, definido de acordo com a posição dos signos do zodíaco em seu mapa astral.

Dessa forma, confira o que cada um dos 12 signos podem esperar para o ano de 2023 a seguir!

Conhecendo a Astrologia

Utilizada para entender a influência dos astros nas vidas das pessoas, a Astrologia é uma pseudociência que está sempre em pauta quando o assunto é previsibilidade no comportamento dos indivíduos.

Assim, para ela, os acontecimentos cotidianos são estabelecidos a partir de movimentações astrais no Universo e podem ser potencializados ou minimizados de acordo com as ações de cada um.

Mas, afinal, você sabe qual é o seu signo? Confira abaixo qual é o seu de acordo com a sua data de nascimento:

Áries: 20 de março a 20 de abril;

Touro: 21 de abril a 20 de maio;

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho;

Câncer: 21 de junho a 21 de julho;

Leão: 22 de julho a 22 de agosto;

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro;

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro;

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro;

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro;

Capricórnio: 22 de dezembro a 21 de janeiro;

Aquário: 22 de janeiro a 18 de fevereiro;

Peixes: 19 de fevereiro a 19 de março.

O que cada signo pode esperar para 2023?

Os doze signos do zodíaco são bem diferentes entre si. Dessa forma, conheça as particularidades de cada um deles para o próximo ano!

Áries

Conhecidos por serem pessoas intensas e corajosas, os arianos podem esperar boas oportunidades com a chegada do ano novo. Além disso, é apontado pelos astros a finalização de ciclos na vida dessas pessoas, aspecto que exigirá calma e tranquilidade para esse signo

Touro

O signo de touro deve colher os frutos de longos esforços no próximo ano, mas cuidado: novas responsabilidades devem surgir e muitas movimentações emocionais podem abalar o cotidiano dos taurinos, que devem usufruir de maneira racional os seus desafios.

Gêmeos

Com a previsão de movimentações amorosas, os geminianos podem esperar um 2023 mais sociável e experimentar novos laços de amizade. Para a astrologia, é hora de tirar do papel os objetivos de aperfeiçoamento profissional, lado em destaque para o signo no próximo ano.

Câncer

Para os nascidos entre 21 de junho e 21 de julho, 2023 será acompanhado de mudanças na rotina e momentos de resolução de conflitos entre pessoas próximas. É momento de encarar as crises no amor e, quem sabe, se aventurar em novos caminhos românticos.

Leão

Neste ano, é importante que os leoninos estejam atentos a saúde e melhores hábitos de vida. O esgotamento mental e físico podem ser pontos que vão mexer com sua rotina, porém é necessário ter paciência.

Virgem

Os sérios e organizados virginianos podem esperar um ano de reviravoltas. Nesse sentido, é importante olhar a vida e a rotina como mais livres e maleáveis, sem se prender a pontos específicos. Cuidado com conflitos externos e desafios amorosos, pois eles irão exigir uma maior atenção.

Libra

Para os librianos, o ano que se inicia será mais agitado e pode ser acompanhado de um cotidiano pesado. Mas não há motivos para preocupação! Esse novo momento é uma excelente oportunidade para conhecer melhor suas limitações e potencialidades, lidando com elas da melhor forma.

Escorpião

Segundo as previsões da astrologia, aqueles que pertencem ao signo de escorpião devem possuir atenção redobrada quando o assunto é finanças. Nada de sair gastando sem moderação pois isso pode acarretar em dificuldades indesejadas.

Sagitário

Vistos como espontâneos e livres, os sagitarianos podem contar com novidades para se aventurar em novas experiências, como carreiras e viagens. Apesar disso, é importante não se deixar levar por exageradas expectativas nas mais diversas áreas da vida.

Capricórnio

2023 será o ano perfeito para que os capricornianos vivenciem um grande amor, sendo vistos com notoriedade nos relacionamentos. Além disso, será um bom momento econômico para essas pessoas, que devem se planejar e usar o dinheiro com sabedoria.

Aquário

Para os aquarianos, organização é a palavra-chave para 2023. É momento de encarar de vez os desafios internos e alcançar o autoconhecimento, mesmo que fazendo o que mais gostam: buscar pela liberdade. Além disso, os laços familiares serão ainda mais fortalecidos neste próximo ano para os nativos de Aquário.

Peixes

Por fim, conhecidos por serem, até mesmo, menos realistas que os demais, os piscianos enfrentarão, em 2023, um cenário diferente! Agora os nativos de Peixes precisarão colocar o pé no chão e enfrentar os desafios trazidos pelo novo ano, que inclui oportunidades na vida pessoal e também na carreira.

