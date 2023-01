WhatsApp turbinado; assim você melhora seu aplicativo

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, lugar em que a plataforma encontra o seu segundo maior público, estando somente atrás da Índia, país asiático com cerca de 1,4 bilhão de pessoas.

No entanto, como se sabe, o WhatsApp foi criado e, primeiramente lançado, nos Estados Unidos. Mas, afinal, o que explica o sucesso maior pelas terras brasileiras?

Com recursos cada vez mais modernos e visando uma melhoria na experiência do usuário, o aplicativo está passando por uma série de atualizações. No entanto, há outros recursos disponíveis que muita gente ainda não conhece que permite turbinar o seu aplicativo.

Pensando nisso, separamos uma lista com essas opções para que você realize pequenos ajustes que pretendem mudar a forma com que você utiliza o WhatsApp.

WhatsApp no Brasil

Lançado em 2009 nos Estados Unidos e, no mesmo ano no Brasil, nota-se uma diferença muito grande de recepção: por aqui, o WhatsApp ficou, desde o início, bem mais popular que em seu país de origem.

O que acontece é que, nos EUA, a troca de mensagens pelo famoso SMS sempre foi feita de forma gratuita. Dessa forma, um aplicativo que, até então, possuía apenas os mesmos recursos que o método tradicional, não possuía forte apelo.

Por outro lado, no Brasil o cenário foi diferente. Isso porque o SMS por aqui é tributado e, sendo assim, baixar um aplicativo que faça isso de forma gratuita foi muito bem vindo. Desde então, o WhatsApp foi, além de todo o crescimento e adesão, ganhando cada vez mais recursos e se tornando cada vez mais completo.

Atualizações do WhatsApp

Só neste ano, foram várias as atualizações no aplicativo que permitiram a utilização de ainda mais recursos pela plataforma. Veja quais são as principais delas e como usá-las, melhorando, dessa forma, a sua experiência como usuário do WhatsApp para sempre.

Compartilhar status

Se você deseja postar suas atualizações por meio dos status do WhatsApp, uma das opções que você tem é, através da mesma ferramenta, postar também o mesmo conteúdo nos Stories do Facebook e Instagram, visto que, atualmente, eles fazem parte da mesma empresa.

Para isso, siga os seguintes passos:

Abra o seu aplicativo WhatsApp; Vá em “Status”, opção disponível entre “Conversas” e “Chamadas”; Clique no símbolo de “+” em “Meu Status”; Tire uma foto, faça um vídeo, selecione alguma mídia da galeria ou adicione um texto; Após ter a sua mídia postada, clique nos três pontinhos que estarão disponíveis e vá em “compartilhar”; Feito isso, selecione os aplicativos que deseja compartilhar a mesma atualização.

Tornar o seu aplicativo mais seguro

Você sabia que existe a opção de tornar a sua conta de WhatsApp ainda mais segura contra golpistas e intrusos? Nesse sentido, você pode ativar o uso do bloqueio do aplicativo com impressão digital.

Sendo assim, para configurar, já com o aplicativo WhatsApp aberto, siga os passos:

Clique em “Mais opções” e vá em “Configurações; Selecione a opção “Contas”, que te encaminhará para o painel de privacidade; Aqui, clique em “Bloqueio por impressão digital” e, depois, no sensor biométrico do seu aparelho celular para confirmar a ação; Feito isso, selecione uma opção para o intervalo de tempo conforme pedido.

Utilizar a mesma conta pelo computador

Por fim, você já sabia que tem como abrir a sua conta de WhatsApp através do seu computador? Nesse caso, recomendamos que não faça isso em um aparelho de uso público e sim no seu pessoal, para evitar maiores problemas.

Para isso, abra o site do WhatsApp Web no seu computador (https://web.whatsapp.com/) e com o seu aparelho celular em mãos, clique em “Mais opções” no WhatsApp e depois vá “Aparelhos conectados”.

Feito isso, selecione a opção “conectar um aparelho” e escanceie o QR Code exibido na tela do seu computador pelo leitor de código que abrirá no seu celular. Dessa forma, o seu perfil de WhatsApp irá carregar na tela do seu computador através do site.

