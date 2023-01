Vai pagar mais? Entenda a NOVA APOSENTADORIA no Brasil

Novidades para 2023! Foi lançado o Tesouro RendA+, modalidade de investimento para pessoas físicas sobre o título para aposentadoria do Tesouro Direto para quem deseja priorizar a segurança das finanças no futuro.

O investimento pode começar a ser realizado a partir do dia 30 de janeiro de 2023 e o valor mínimo a ser aplicado é de apenas R$ 30 reais com o objetivo de facilitar e simplificar o planejamento da aposentadoria, sem deixar de abrir mão do baixo risco.

Ainda não entendeu bem como isso funciona? Pois separamos uma matéria com todas as informações mais importantes sobre a nova Aposentadoria. Sendo assim, tire as principais dúvidas sobre o RendA+ e veja como essa modalidade de investimento vai funcionar a partir do próximo mês.

Tesouro RendA+

Para quem entende de investimento e deseja garantir a segurança das finanças no futuro, o Tesouro Nacional lançou, nesta última semana, a Aposentadoria Extra, que é um novo título público que busca facilitar o planejamento da aposentadoria com baixo risco.

Atualmente, o Tesouro Nacional já é responsável por atrair milhões de brasileiros que buscam ir para além da tradicional caderneta de poupança quando o assunto é finanças e, dessa forma, abrir as possibilidades de investimentos em títulos públicos.

De forma mais simplificada, o novo título é resultado de uma parceria entre a Secretaria do Tesouro Nacional com a Secretaria de Previdência e a B3, no qual, de acordo com o portal oficial do governo, gov.br, “o investidor pode planejar uma data para aposentadoria garantindo o recebimento de uma renda extra pelo período de 20 anos. Há também possibilidades de investimento para até 40 anos de acumulação e, sempre, com mais 20 anos de fluxo de renda mensal no futuro.”

Dessa maneira, são oito os títulos que estarão disponíveis para investimento a partir do dia 30 de janeiro de 2023 que, de acordo com sua data de vencimento, estarão dispostos da seguinte forma:

RendA+ 2030: vencimento em 15 de janeiro de 2030;

RendA+ 2035: vencimento em 15 de janeiro de 2035;

RendA+ 2040: vencimento em 15 de janeiro de 2040;

RendA+ 2045: vencimento em 15 de janeiro de 2045;

RendA+ 2050: vencimento em 15 de janeiro de 2050;

RendA+ 2055: vencimento em 15 de janeiro de 2055;

RendA+ 2060: vencimento em 15 de janeiro de 2060;

RendA+ 2065: vencimento em 15 de janeiro de 2065.

Quais são as vantagens e como saber quanto investir

Dentre as vantagem que investir em títulos pelo Tesouro RendA+ incluem, destacam-se sobretudo a facilidade, praticidade, segurança e rentabilidade que a modalidade de investimento oferece.

Criado para atrair investidores a partir de um investimento inicial de baixo custo, é possível começar com cerca de apenas R$ 30 reais. Além disso, a rentabilidade é considerada bastante atrativa.

De acordo com a head de investimentos da Unicred Brasil, Patrícia Palomo, a iniciativa estimula a poupança a longo prazo e seu maior diferencial consiste na previsibilidade e a finitude.

Dessa forma, além do título ser emitido e concedido pelo Governo Federal, o que oferece mais segurança, o investidor também é permitido a fazer aportes em diferentes datas de vencimentos do Tesouro RendA+, ou seja, é possível mesclar os investimentos para obter retornos financeiros para além de 20 anos.

Para mais informações a respeito da Aposentadoria Extra, acesse o portal oficial do Governo Federal em gov.br (https://bit.ly/3jILIGN).

