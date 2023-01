Top 5 simpatias para receber BOAS NOTÍCIAS no dia 1º de janeiro

Quem é adepto das superstições relacionadas ao final de ano não raramente também costuma fazer simpatias para que cada 1º de janeiro seja sempre acompanhado de boas notícias, ou seja, ao menos, a porta de entrada para elas.

Aliás: muitas superstições famosas estão ligadas às simpatias para atrair energias mais positivas e abundância (em diversos sentidos) para o ano que se inicia.

Pular as sete ondinhas na praia, não abrir mão de beber champanhe em uma taça que seja de cristal e utilizar roupas novas, por exemplo, são simpatias que ano a ano são repetidas no exato momento da virada.

E há, também, as simpatias relacionadas aos alimentos, que podem ser feitas facilmente e não devem ser ignoradas por quem quer viver um 2023 especial.

As 5 melhores simpatias para ter um 2023 repleto de boas notícias

Todas as simpatias listadas a seguir são simples de serem feitas e, além disso, exigem um investimento extremamente baixo.

São elas:

1. Simpatia de maçã verde para o Ano Novo

Além de deliciosa, a mação verde é considerada, pelos supersticiosos, um alimento que acaba com o mal olhado e traz mais purificação para a vida.

O ideal é comê-la no momento da virada de um ano para o outro e, imediatamente depois, guardar o seu caroço em um lugar onde ninguém possa encontrá-lo. E lá ele deverá ficar pelos próximos 12 meses.

2. Simpatia de romã para o Ano Novo

Exigindo um pouco mais de trabalho do que a maçã, a romã é conhecida por estar ligada à fertilidade, à prosperidade e à fatura.

Sua simpatia funciona da seguinte forma: durante a contagem regressiva deve-se segurar, entre os dentes, sete sementes do fruto. Depois, essas mesmas sementes deverão ser secas e guardadas diretamente na carteira, durante o ano de 2023 inteiro.

3. Simpatia da uva para o Ano Novo

Compondo uma das simpatias mais famosas entre os brasileiros, a uva representa a sorte.

Quem deseja um ano “de menos azar”, portanto, deve comer doze uvas: uma para cada mês e para cada pedido que se esperar realizar no ano que se inicia. Ou seja: a cada uva, um pedido deve ser feito.

4. Simpatia da lentilha para o Ano Novo

Os supersticiosos que buscam fartura e prosperidade em 2023 devem incluir a lentilha na ceia de Ano Novo.

Por estarem associados ao dinheiro, o ideal é que se coma um prato cheio destes grãos cozidos, assim que o relógio marcar 00h00.

5. Simpatia da canela para o Ano Novo

Por fim, há a simpatia da canela, que deve ser feita na noite do último dia do ano para atrair abundância e prosperidade.

Com a casa limpa, é preciso ir até sua entrada principal com um punhado deste pó na mão e soprá-lo de fora para dentro.

Veja também: É melhor CORRER! Mercados fecham mais cedo ou não abrem no Ano Novo

As simpatias compõem uma tradição que existem há muito tempo

Não é de hoje que as pessoas recorrem ao consumo de alguns alimentos para terem um Anovo Novo mais farto em diversos sentidos.

A simpatia das doze uvas, por exemplo, remonta do ano de 1909, tendo surgido no reinado de Afonso XIII no que, acredita-se, foi uma espécie de estratégia de marketing que logo em seguida ganhou o aspecto de superstição, perdurando até hoje.

Veja também: Nada de Show da Virada; 7 filmes inspiradores da Netflix para começar 2023