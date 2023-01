Pode ser só coisa da sua cabeça? 7 sinais de uma traição

O processo de descobrimento de um relacionamento infiel não possui receita pronta. A verdade é que o caminho para essa revelação não é fácil para a pessoa enganada, que precisa lidar com uma intensa frustração.

Apesar disso, alguns sinais podem indicar que as coisas não ocorrem como o esperado e que o seu parceiro não pensa nas relações amorosas como você. Para não ser pega de surpresa, fique atenta aos sinais e lembre-se: eles sempre existem.

Confira alguns aspectos que podem despertar suspeita sobre a fidelidade em seu relacionamento!

Os indícios da infidelidade

É válido ressaltar que nem tudo é um sinal, no entanto, alguns pontos de alerta merecem ser destacados para não deixar se levar por desculpas esfarrapadas. Confira as dicas a seguir.

Desatenção em assuntos importantes

É normal e necessário nos relacionamentos amorosos a presença de assuntos mais sérios e que requerem a atenção dos envolvidos. O problema aparece quando tópicos sensíveis e relevantes para um dos lados é ignorado ou pouco parece importar o parceiro.

Uso excessivo de desculpas quando for sair

Um fato é: o medo de ser descoberto é um dos principais motivos que geram suspeitas para a pessoa enganada. O uso contínuo de justificativas em situações que antes não eram levadas em conta pode representar o temor do infiel em ser pego de maneira óbvia.

Histórico de relacionamentos conturbados

Não leve unicamente em consideração o passado de uma pessoa, visto que todos podem mudar e melhorar as maneiras de se relacionar com o outro. Apesar disso, é importante conhecer, dentro dos limites do casal, motivações para términos passados. Assim, aqueles que possuem um passado de traições e mentiras pode realçar uma visão sobre o relacionamento presente.

Desinteresse em sair com você

Com o passar do tempo, é normal que as motivações e focos do casal se alterem em algum nível, fazendo com que programas antes apreciados se tornem mais distantes do cotidiano do par. No entanto, quando essa desmotivação ocorre de maneira brusca e a comunicação se tornar um peso, é importante se atentar ao momento vivenciado.

Hábito de mentir

Quando qualquer complicação se torna uma mentira por parte do casal pode ser um grave sinal de traição, ainda mais ao se considerar a ruptura na comunicação entre os envolvidos. Isso porque mentir em pequenos atos demonstra um desapego em estabelecer e manter a fidelidade nos pequenos momentos do cotidiano.

Medo e recuamento quando se trata de redes sociais

Uma característica clássica dos infiéis é o medo de ser pego praticando atos infiéis pelas plataformas digitais. Apesar de ser aparentemente simples de descobrir, muitas pessoas que enfrentam falsidades no relacionamento se deixam levar por desculpas e justificativas pouco plausíveis. Por isso, conversar com pessoas externas ao cenário do par pode ser uma boa ideia para entender a situação.

Mudar o sentido de conversas sérias para sair como vítima e desviar o foco

Quando já existe o sentimento de que tudo foi descoberto pela pessoa enganada, o infiel pode se utilizar de recursos que mudem o lado da culpa. Se ao questionar sobre reações e traços no relacionamento a resposta do parceiro é sempre vitimista e sem relação com o verdadeiro foco do assunto, é importante se atentar.

Como superar um relacionamento frustrado?

Após o fim de um relacionamento infiel, é comum que a pessoa traída recue e enfrente diversas limitações mentais, causadas pelo sentimento de fracasso.

Para amenizar essa situação, é necessário, acima de tudo, o estabelecimento de uma rede de apoio que reconforte quem passou pelo término, além de ser de ótima ajuda o auxílio de profissionais da área da saúde mental para uma melhor recuperação.

