Você tem direito a 25% a mais na APOSENTADORIA? Confira a lista

Alguns fatores são levados em consideração para definir o valor da aposentadoria do beneficiário do INSS – o que muitos não sabem é que existe uma classe de aposentados que podem receber um acréscimo de 25% no repasse mensal. Embora pareça pouco, representa 1/4 do salário: se o aposentado receber R$ 1 mil reais, com o acréscimo no repasse passará a receber R$ 1.250 reais! Veja abaixo quem tem direito e como solicitar o acréscimo no benefício.

Adicional de 25% na aposentadoria

Quem não gostaria de começar o ano de 2023 recebendo uma porcentagem a mais na aposentadoria, não é? Pouco é divulgado, mas alguns aposentados têm direito ao acréscimo por cláusulas legais – entrementes, que podem ser discutidas e moldadas mediante juízo. O repasse adicional de 25% é exclusivo para beneficiários da aposentadoria por invalidez.

Portanto, os demais grupos de aposentados – como por exemplo, por tempo de contribuição não recebem o acréscimo no benefício. Entrementes, não para por aí – ainda há alguns burocracias a mais que devem ser citadas.

O benefício é voltado somente para os aposentados por invalidez que comprovarem através de atestado médico a necessidade de assistente permanente – recebendo assim o adicional de 1/4 do seu respectivo salário.

Em miúdos, o adicional é repassado apenas para os aposentados que precisem de terceiros para realizar tarefas diárias de higiene, alimentação, vestimenta, etc.

Novo valor da aposentadoria em 2023

A aposentadoria possui como base o salário mínimo vigente no ano em questão. Com isso, pessoas que recebem apenas 01 salário mínimo hão de receber o equivalente a R$ 1.320 reais – caso o beneficiário receba mais de 01 salário mínimo deverá multiplicar o salário equivalente pela quantidade de salários.

Como pedir o adicional no benefício?

Outrora era necessário ir até uma agência do INSS e solicitar o recurso presencialmente – em tempos que a tecnologia reina, é possível obter o acréscimo no benefício através do aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial – em questão de minutos é possível realizar a solicitação.

Sendo necessário apenas digitar na barra de pesquisa “Solicitação de Acréscimo” e clicar na opção referente ao adicional no benefício – sendo algo fácil e rápido de ser feito. É válido ressaltar que muitas vezes ocorre o indeferimento da solicitação do adicional, com isso, é necessário estar atento aos documentos exigidos.

Visto que é necessário comprovar a dependência através de exames e atestados médicos – por último sendo submetido a perícia médica do INSS. Algumas doenças garantem de maneira praticamente garantida o benefício, bem como: cegueira total, paralisia total dos dois membros inferiores ou superiores, etc.

Podendo ser visto todos os detalhes através do site oficial do INSS – que pode ser acessado através do Google: pesquisando no campo de busca por “Meu INSS”

