Curso GRATUITO em Universidade Federal está com inscrições abertas

A meta de todas as pessoas ao passar de um ano para o outro, é ser melhor do que no ano anterior. Se essa também é sua meta, que tal já começar 2023 realizando um curso novo? E o melhor, de maneira totalmente gratuita e por intermédio de uma faculdade conceituada em todo o Brasil. São cursos que irão preparar você ainda mais para o mercado de trabalho, que atualmente, encontra-se cada vez mais exigente.

Curso gratuito foi anunciado por uma renomada Universidade Federal

Há cerca de 10 dias, uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, anunciou a abertura de várias vagas em um curso que tem duração de 180 horas. O melhor disso tudo, é que as aulas são totalmente remotas, ou seja, o estudante pode assistir de qualquer local. E as inscrições já estão disponíveis no site oficial da IES.

Esse curso, é voltado para acadêmicos de graduação e pós-graduação de uma área profissional específica. Lembrando, que qualquer pessoa pode realizar o curso e garantir mais conhecimento em uma área tão bem segmentada.

O curso em questão é voltado para alunos que estudam na área da saúde. Como é de conhecimento de todos, durante a pandemia, a área em questão teve uma grande ascensão e agora continua crescendo, cada vez mais.

Veja também: Cuidado PROFESSOR! Aluno usa inteligência artificial para colar na escola

Do que se trata o curso e como se inscrever?

O curso citado é totalmente gratuito e é sobre a Formação de Preceptores na área da saúde. Dentro do curso será abordado sobre os princípios, diretrizes e normativas mais importantes que o preceptor deve conhecer na hora de atuar nessa área tão importante.

O preceptor é aquele profissional que faz a interseção entre a parte teórica e a prática, no ensino da saúde. Por exemplo, ele irá ensinar o estudante como unir a parte teórica de como aferir uma Pressão Arterial e também irá ensinar a técnica de como fazer isso.

A Universidade que está ofertando o curso em questão, é a UFMA, isto é, Universidade Federal do Maranhão. Para que o aluno venha se inscrever, é preciso que ele entre no site oficial da instituição e procure pelo curso em questão. As aulas começaram no último dia 29, todavia, as inscrições vão até o dia 30 de junho, já que é tudo online.

Lembrando que todos que concluírem o curso dentro de um prazo de 210 dias, poderão emitir um certificado gratuito e válido em todo território nacional. Portanto, essa é uma das melhores chances para começar 2023 com o pé direito e com uma formação a mais na área em questão.

Veja também: Concursos poderão ser aplicados ONLINE em 2023; segundo proposta