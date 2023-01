Projeto de Lei prega FIM das autoescolas no Brasil

O sonho da maioria dos jovens, logo após completarem os seus 18 anos, sem dúvida alguma, é conseguir a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação. Todavia, nem sempre é possível, por conta dos elevados valores e, isso ocorre mais ainda, porque é obrigatório o aluno passar por uma autoescola, antes de conseguir emitir o documento. Ou seja, não é possível ter uma CNH sem entrar na autoescola e ter todas as aulas teóricas e práticas. Todavia, um projeto quer mudar isso, entenda.

Será que em um futuro próximo, as autoescolas continuarão sendo obrigatórias?

Talvez sim, isso é a proposta de vários projetos que já passaram pelo Brasil. Isto é, que tornasse a passagem pelo CFC algo facultativo e não obrigatório. Tudo isso para diminuir os custos atuais da emissão da CNH, que no atual cenário, são grandes, como os custos para os exames psicotécnicos, médicos, taxas com o Detran fora o valor da autoescola.

O valor não é fixo, irá variar de acordo com o estado em questão e com a autoescola escolhida pelo aluno. E caso o condutor reprove em alguma etapa, o valor que ele pagará será bem maior. Por exemplo, quando ele marca uma aula e acaba não indo, o valor para repô-la pode chegar a R$ 100. Por isso, querendo ou não, é custo a mais que se fosse retirado, ajudaria bastante.

E como todos sabem, há pessoas que de fato não precisaram passar por uma autoescola, pois já pilotam há décadas, portanto, a experiência é grande. No máximo, precisaria de aulas teóricas, mas que também poderiam ser substituídas por apostilas. O fato é que os custos de todo o processo como um todo, seria bem menor.

Veja também: Novo RG estará disponível a partir de janeiro nestas regiões do Brasil

O que a proposta diz sobre o fim das autoescolas?

O Projeto de Lei quer acabar com a obrigatoriedade de passar por uma autoescola, ou seja, o intuito não é acabar com elas, mas sim, não ser algo obrigatório para todos. E a autoria do projeto em questão, é da senadora Kátia Abreu. Segundo ela, é bem melhor que não seja obrigado a autoescola para tirar a CNH nas categorias A e B, isso iria tornar o processo mais rápido e o custo iria diminuir em até 4/5, o que ajudaria os condutores.

Segundo a criadora da proposta, o valor que iria diminuir, seria referente ao que vai para autoescola, e que atualmente, deixa o processo inviável para várias pessoas. Lembrando que isso prejudica várias pessoas, pois algumas, precisam do documento para exercer suas profissões, mas não conseguem pagar por ele.

Além disso, o projeto propõe que cada pessoa escolha com quem ele quer aprender a dirigir, seja com um professor particular ou algum parente. Isso iria tornar todo o processo bem mais fácil e interessante para o aluno. Visto que alguns, moram na zona rural, portanto, ir até a zona urbana para realizar 20 aulas torna-se algo difícil.

Veja também: É melhor CORRER! Mercados fecham mais cedo ou não abrem no Ano Novo