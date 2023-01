Começa segunda-feira (2)? CALENDÁRIO do Bolsa Família para 2023

As informações do Bolsa Família, no que diz respeito ao ano de 2023, têm despertado diversas dúvidas entre as famílias que, atualmente, são assistidas pelo programa de repasse de renda Auxílio Brasil.

Isso por que tal programa, que foi instaurado por Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), durante seu governo tinha como objetivo substituir o antigo Bolsa Família. E agora, com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) à presidência, o programa petista também estará de volta.

Entre as dúvidas dos beneficiários, que eram do Auxílio Brasil e automaticamente irão migrar para o Bolsa Família, estão aquelas ligadas ao calendário de pagamento.

E, abaixo, estão todas as informações que já se têm sobre ele.

Quando começa a valer o calendário do Bolsa Família para 2023

As expectativas de que logo no primeiro dia útil de 2023 (02 de janeiro, segunda-feira) já haveriam detalhes a respeito do calendário do Bolsa Família e sua respectiva forma de consulta “caíram por terra”, uma vez que dezembro chegou ao fim sem que houvesse nenhuma declaração oficial a respeito.

Isso não significa, porém, que o benefício deixará de ser pago em janeiro.

É esperado que Lula adote, nessa nova versão do seu principal programa social, boa parte do formato que adotou quando esteve na presidência anteriormente. E, se isso de fato ocorrer, os repasses continuarão a acontecer mensalmente, porém no período correspondente aos últimos dez dias úteis de cada mês.

E a data específica de recebimento para cada beneficiário será determinada por meio do NIS (Número de Identificação Social), mais especificamente por meio do último número desse documento.

Quem possui um Número de Identificação Social de final 3 receberá em um dia diferente de quem possui um Número de Identificação Social de final 8, por exemplo.

De qualquer forma, o fato é que as famílias já inscritas não ficarão desamparadas, e aquelas que vierem a se inscrever também terão acesso ao dinheiro mês a mês.

O que já se sabe, sobre o retorno do programa petista

Embora ainda não existam informações concretas a respeito da consulta do calendário, há informações concretas, e relevantes, sobre como o Bolsa Família irá funcionar, de modo geral.

A primeira grande mudança que ele sofrerá diz respeito ao pagamento “extra” de R$ 150 por criança de até 6 anos que faça parte da família cadastrada. Além dos R$ 600, que será o valor do auxílio propriamente dito.

Também existirão regras que os beneficiários precisam seguir, para não serem desligados do programa.

Entre elas, estão:

Manter as crianças e adolescentes frequentando a escola regularmente;

Manter a carteira de vacinação de todos atualizada;

Estar passando por acompanhamento adequado (no caso de mulheres grávidas ou que estejam amamentando, e também no caso de crianças encontradas em um contexto de trabalho infantil).

