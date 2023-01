Como pagar boleto atrasado em 12 VEZES

Estima-se que, atualmente, aproximadamente 80% das famílias brasileiras estejam com algum tipo de dívida aguardando pagamento. E a presença de ao menos um boleto atrasado, nesse contexto, é certa.

Afinal, mesmo com todas as facilidades e modalidades de pagamento com as quais contamos, por conta do avanço da tecnologia, não é raro encontrar quem não abra mão de fazer compras e contas utilizando o bom e velho boleto.

Mesmo quem já conta com as praticidades do cartão de crédito e a agilidade do Pix, por exemplo, costuma optar também por essa modalidade mais antiga.

É preciso, porém, se atentar em relação ao seu pagamento, já sendo possível recorrer ao parcelamento quando, por algum motivo, um boleto fica atrasado.

Dicas de como pagar um boleto atrasado em até 12 vezes

Uma das melhores notícias em relação ao parcelamento de boletos atrasados diz respeito ao processo em si: ele não é nenhum “bicho de sete cabeças”, como pode dar a entender.

O passo a passo é consideravelmente simples. A pessoa que esteja com essa dívida em aberto, porém, precisa entender quais são as condições de parcelamento oferecidas pelas instituições financeiras e fintechs nas quais possui cadastro, uma vez que cada uma delas pode trabalhar de uma forma diferente nesse sentido.

Dois exemplos de instituições que oferecem esse serviço para os seus clientes são o PicPay e o Nubank.

Abaixo, uma breve explicação das etapas que devem ser seguidas, em cada caso:

Como parcelar boleto atrasado por meio do PicPay

O primeiro passo é se certificar de que o aplicativo já foi baixado no celular de quem fará o pagamento da conta.

Uma vez com ele aberto, esse passo a passo deverá ser seguido:

Selecionar “Pagar conta”;

Escanear o boleto atrasado, ou informar seu código de barras;

Escolher o número de parcelas e, então, confirmar a transação.

Lembrando que o cliente da instituição também pode simular o pagamento antes, a fim de já conhecer os juros que serão cobrados, por exemplo.

Como parcelar boleto atrasado por meio do Nubank

O parcelamento através do Nubank também é muito rápido:

Basta clicar em “Pagar”, na tela inicial do app;

Em seguida, escolher “Pagar boleto” e escanear o documento (ou digitar seu código de barras);

Selecionar a opção de fazer o pagamento com cartão de crédito, já escolhendo o número de parcelas;

Informar a senha Nubank, a fim de que a transação possa ser finalizada.

Nos dois casos, portanto, é imprescindível ter um cartão de crédito da instituição escolhida.

Quanto mais dívidas forem evitadas, melhor

Embora ofereçam o serviço de parcelamento de boleto atrasado para seus clientes, as instituições financeiras não deixam de cobrar juros relacionados a esse tipo de transação, deixando o pagamento da conta ou compra um pouco mais caro.

A melhor inciativa, portanto, é buscar ter um bom controle financeiro, e jamais gastar mais do que ganha mensalmente. Assim, ter que recorrer a esse tipo de serviço será exceção, e não regra.

