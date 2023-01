Esta moeda de 1 REAL vale mais de R$ 8.000

Para algumas pessoas, possuir moedas com traços especiais representa algo muito maior que apenas o valor da peça. Assim, centenas, ou até mesmo, milhares de reais são oferecidos em troca de numerários notórios.

Mas, afinal, o que motiva os preços consideráveis de algumas dessas peças? Confira a seguir a história das moedas raras e as mais cobiçadas pelos colecionadores no cenário vigente brasileiro.

O que motiva o preço das moedas

Como sabemos, a partir da emissão do real em 1994, muitas moedas e cédulas foram produzidas com diferentes designs e estilos. Entre elas, peças monetárias foram criadas com o objetivo de comemorar um evento importante para o país, como foi o caso das moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016, realizadas em território brasileiro.

O valor de uma moeda especial não é definido unicamente por sua beleza ou idade. Para estudiosos do ramo da Numismática, que pesquisam sobre história e valores desses itens, o preço de uma moeda está diretamente relacionado à quantidade de emissão dessas peças e a relevância no local de compra.

Além disso, a aquisição por parte do colecionador também é contemplada por especificas negociações entre o vendedor e o comprador, fazendo com que o preço de uma moeda varie.

Para aqueles que possuem moedas raras, é possível estimar valores pela Internet, por meio de locais especializados em coleção dessas peças. A partir disso e de noções de venda, o negociador pode anunciar o item em catálogos ou em grupos próprios de colecionadores.

Veja agora as moedas mais cobiçadas pelos numismáticos!

Veja também: Mega da Virada ao vivo e online; veja como acompanhar o sorteio

Principais moedas raras do país

Algumas peças monetárias podem chamar a atenção daqueles que não são ligados à área de coleção de cédulas e moedas por seu notório valor. Pense na sorte grande de encontrar um item que pode ser avaliado em até 8 mil reais!

A partir disso, vale a pena conferir algumas moedas mais apreciadas do mercado e checar se você já viu alguma delas por aí:

Moeda bifacial de 2013

Produzida em 2018, a peça viralizou nas redes recentemente quando um colecionador ofertou, por meio de um vídeo, 6 a 8 mil reais para aqueles que estivessem dispostos a vender a moeda de R $1 com duas faces iguais.

Moeda comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil

Considerada a moeda mais valiosa do país, o numerário criado para celebrar a coroação de Dom Pedro II. Atualmente, existem 16 exemplares da peça, que já podem ter o valor estimado de 2,3 milhões de reais.

O preço da moeda pode ser explicado, sobretudo, pela ínfima emissão do ítem, que contou com pouco mais de 60 unidades, visto que sua emissão foi interrompida por desejo do monarca do período.

Para aqueles que querem ver de perto o artefato, alguns exemplares aparecem em exposições pelo Brasil. Veja:

São Paulo (SP): Itaú Cultural;

Rio de Janeiro (RJ): Museu Histórico Nacional e Centro Cultural Banco do Brasil

Moeda de 50 centavos sem o zero

Não são apenas as moedas comemorativas que estimam grandes valores para os colecionadores.

Provenientes de um erro na produção, algumas dessas peças não possuem o número zero em sua face, tornando-as itens com poucas unidades em circulação. Essas moedas podem ser avaliadas em até R $1800,00 segundo numismáticos.

Veja também: Que roupa usar na VIRADA de ano novo? Descubra a cor ideal do seu signo