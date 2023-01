GRANDE notícia para quem usa PicPay! Liberação de R$ 550; veja como receber

A possibilidade de conseguir um “dinheiro extra” nunca deve ser ignorada, não é mesmo? E, para quem é cliente do PicPay, essa possibilidade é mais do que real: é muito fácil de ser aproveitada!

Trata-se basicamente de uma espécie de incentivo que essa fintech oferece, e que pode ser aproveitado diretamente dentro do próprio aplicativo, em questão de minutos. Aliás: até mesmo em questão de segundos.

É possível receber até R$ 550 por mês, o que certamente é de grande ajuda financeira para qualquer pessoa, e mais detalhes sobre tal possibilidade são explicado no tópico a seguir.

Como liberar até R$ 550 utilizando o PicPay

Para conseguir uma renda extra junto ao PicPay, não é preciso seguir nenhum processo mirabolante.

Basta já ser usuário do aplicativo e, então, se tornar adepto da promoção chamada “Indique e Ganhe”, que consiste literalmente em um programa de indicações por meio do qual o usuário recebe R$ 10 para cada novo cadastro que for feito utilizando um dos códigos por ele gerado.

É realmente muito fácil:

É só clicar em “Indique e Ganhe” dentro do aplicativo para, então conseguir gerar o código de indicação. Então, será hora de enviar esse código para aquela pessoa que ainda não usa o PicPay e certamente irá se beneficiar ao passar a utilizar essa tecnologia.

Pronto!

Assim que a pessoa fizer seu cadastro, utilizando o respectivo código, o usuário que fez a primeira indicação já terá direito a R$ 10, que serão inseridos em sua Carteira PicPay em no máximo dois dias (48 horas).

Mas, atenção às regras:

Não há um número mínimo de indicações que cada usuário pode fazer, mas há uma espécie de “teto”: é permitida a indicação de até 55 pessoas por mês somente. Assim, caso todas essas pessoas se cadastrem utilizando seus códigos, serão recebidos de fato R$ 550.

Indicações que excederem esse número também serão aceitas, mas não irão gerar nenhum pagamento.

PicPay também oferece cartão de crédito para seus usuários

Além de poder acumular até R$ 550 todos os meses, os usuários do PicPay também podem ter acesso ao chamado Picpay Card, que pode ser obtido gratuitamente por quem já mantem uma chave Pix cadastrada nessa plataforma.

Quem ainda não cadastrou tal chave, porém, pode pagar a taxa simbólica de emissão, no valor de R$ 4,90, a fim de poder utilizar esse que é um cartão Mastercard, com ampla aceitação no mundo todo.

Trata-se, obviamente, de uma aquisição que exige análise de crédito e pode ser feita diretamente pelo aplicativo, ao clicar em “Sugestões para você” e, sem seguida, em “Pedir Cartão”.

É necessário informar renda mensal, endereço para recebimento do cartão e outros dados que serão solicitados na hora.

