Como sacar DINHEIRO ESQUECIDO na Caixa? Aprenda mais

É claro que todo mundo que joga nas modalidades de loteria da Caixa aposta na sorte e deseja ganhar o prêmio. No entanto, algumas pessoas acabam não buscando o dinheiro que receberam.

O que muita gente não sabe é que se o ganhador não retirar o valor ganho através dos concursos de loteria disponível em seu nome no prazo certo, esse dinheiro é realocado e destinado a outros fins.

Dessa forma, se jogou, é preciso estar atento aos números sorteados e não deixar de conferir! Afinal, já teve até ganhador da Mega da Virada que não buscou os seus milhões de reais. Já pensou?

Sendo assim, confira agora quais são os prazos de recebimento do dinheiro e, em caso de esquecimento, o que acontece com o valor que, inclusive, já tem destinação definida.

Mega-Sena da Virada

A Mega da Virada se constitui como um dos maiores e mais aguardados sorteios por aqui, no qual mesmo aqueles que não possuem o costume de jogar, acabam jogando na esperança de levar o prêmio final. O último sorteio contou com um prêmio acumulado recorde de 500 milhões de reais.

No entanto, você sabia que, para ganhar, a chance é de uma em 50 milhões? Por isso, a sorte tem que estar totalmente do seu lado, como ocorrei no último sorteio de final de ano, dia 31 de dezembro.

Mas além da Mega da Virada, que atrai mais jogadores, há também outros concursos para participar. Veja algumas das modalidades de prêmio.

Divisão de prêmios

Todos já devem conhecer a Mega-Sena, que é a maior modalidade lotérica do Brasil e da América Latina, que envolve prêmios milionários. No entanto, há também outras modalidades de loteria promovidas pela Caixa Econômica Federal que também pode acumular bons valores.

Dessa forma, para ganhar o prêmio máximo dentre todos os concursos, denominado como sena, é preciso acertar, independente da ordem, todos os seis dos seis números sorteados de um total de seis dezenas, ou seja, sessenta números.

No entanto, além da sena, há também outras formas de levar um bom prêmio. Confira a tabela com a divisão dos prêmios que, por sua vez, correspondem a um pouco mais de 32% da renda total arrecadada pelas apostas, nos quais:

35% deste valor corresponde ao prêmio de quem marcou 6, dos 6 pontos (sena);

19% deste valor corresponde ao prêmio de quem marcou 5, dos 6 pontos (quina);

19% deste valor corresponde ao prêmio de quem marcou 4, dos 6 pontos (quadra);

22% deste valor é acumulado para o próximo sorteio de final 0 ou 5;

5% deste valor é acumulado para o sorteio especial de final de ano (Mega-Sena da Virada).

E se o dinheiro não for resgatado? O que acontece?

É bem difícil nos imaginar esquecendo de resgatar os valores em caso de sorteio. No entanto, isso acontece com certa frequência e é bom lembrar que existe um prazo para retirar todo esse dinheiro nas loterias Caixa!

Neste ano, de acordo com a instituição, são quase R$ 350 milhões de reais somados em prêmio que foram deixados de lado, seja por esquecimento, perda do bilhete ou, até mesmo, não conferimento dos números sorteados.

Nesse sentido, os brasileiros que possuem valores disponíveis ganhos através dos jogos de loteria possuem somente 90 dias para resgatar o dinheiro. Caso a importância não seja retirada dentro do período estipulado, o valor total do prêmio é transferido para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.

É válido ressaltar que os prêmios são de todas as modalidades de aposta, como Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca.

Dessa forma, de acordo com a Caixa, pelos menos nos últimos sete anos, já foram cerca de R$ 2,8 bilhões de reais esquecidos pelos apostadores que, inclusive, já não está mais disponível para retirada e já foram destinado para investimentos em políticas públicas.