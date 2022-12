Novas REGRAS para o Bolsa Família em 2023; veja quais são

Faltam poucos dias para o Auxílio Brasil chegar ao seu fim. Os brasileiros não ficarão desamparados porque em 2023 o Bolsa Família voltará. De modo semelhante ao antigo programa de distribuição de renda, o novo benefício irá depositar mensalmente nas conta corrente dos beneficiários parcelas fixas de R$ 600 com adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos de idade. Entre essas e outras alterações, veja o que muda no Bolsa Família 2023 e todos os detalhes sobre o novo programa de distribuição de renda do Governo Federal.

Bolsa Família 2023

Com a volta do programa, muitas famílias serão beneficiadas. Antigamente os valores pagos eram mínimos, mas para o ano de 2023 a equipe de Transição do Governo prometeu preservar os valores de R$ 600 reais para os brasileiros devidamente cadastrados no programa.

Bem como o adicional de R$ 150 reais por cada criança de até seis anos de idade – famílias poderão receber até 01 salário mínimo, somando todos os valores recebidos (parcela + adicional). Contando com várias modalidades de saque, espera-se até mesmo que seja possível a adesão do consignado do Bolsa Família.

Muitas alterações foram feitas, bem como o corte e bloqueio de muitas contas e cadastros – em razão da suspeita de fraudes. Veja logo abaixo o que muda no programa e o que esperar dele em 2023.

Novas mudanças no Bolsa Família 2023

Bem como as regras já existentes, outras regras serão adicionadas ao programa e irá torná-lo o mais fiel possível a sua expectativa – atender as famílias carentes e necessitadas do país. Para receber o Bolsa Família em 2023 será necessário:

Estar devidamente cadastrado no CadÚnico;

Estar vivendo em pobreza ou extrema pobreza – isto é, renda mensal per capita entre R$ 105-210 reais;

Estar com todas as crianças devidamente matriculadas nas escolas;

Estar com todas as crianças devidamente vacinadas;

Portanto, as novas regras passarão a ser válidas a partir do próximo ano. Bem como a necessidade das mulheres que estiverem grávidas serem acompanhadas de perto pelo médico local – realizando o Pré-Natal.

Isso vem com intuito de promover não somente uma melhor distribuição de renda, mas também levar cidadania para as pessoas – obrigando os brasileiros a cuidarem mais de si e dos seus, a fim de obter os benefícios ofertados.

Leia mais: Consignado do Auxílio Brasil ainda existe? Veja o que aconteceu

Calendários e cortes no programa

Embora ainda não tenha sido oficializado o calendário, deverá ser mantido o mesmo do Auxílio Brasil. Visto que após a posse do presidente eleito que o programa retornará, a PEC de Transição já foi totalmente aprovada.

Entrementes, espera-se que os repasses continuem sendo realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês – sendo ordenado mediante o número final do NIS de cada beneficiário.

Sem contar que em 2023 o Bolsa Família sofrerá cortes, no qual irá afetar as pessoas que estão recebendo o benefício de maneira indevida – ou seja, não se encaixam nos requisitos, mas que por algum motivo conseguiu fraudar o sistema.

Além do pente fino ainda maior nos cadastros de famílias unipessoais, que irão afetar diretamente as famílias que resolveram se separar – a fim de expandir o benefício para todos os membros da casa.

Famílias que não atualizam o seu cadastro por mais de 02 anos também serão cobradas – as atualizações devem ser realizadas no CRAS local a fim de manter sempre as informações atualizadas – fazendo com que o brasileiro tenha direito a todos os programas sociais do Governo Federal.

Veja também: Como receber o PIS em 2023? Qual o VALOR e quem tem DIREITO