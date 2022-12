MUDANÇAS do PIX começam a valer semana que vem; veja quais

As transações por PIX foram lançadas ainda no mês de novembro de 2020. Naquela época, muitas pessoas tinham dúvidas sobre a efetividade do novo formato e não batiam o martelo que ele iria se popularizar como ocorreu. No entanto, hoje, esse é um dos meios de pagamentos mais utilizados pelos brasileiros e facilitou muito a vida de pessoas físicas e de pessoas jurídicas.

No entanto, a partir da semana que vem, novidades devem ser postas em prática no PIX. Uma série de mudanças será aplicada pelo Banco Central (BC) a partir do dia 2 de janeiro de 2023, ou seja, a partir da terça-feira da próxima semana (a primeira do ano novo).

Veja quais são as mudanças do PIX para a próxima semana

Abaixo você confere os detalhes de tudo o que deve mudar a partir do dia 2 de janeiro. Fique atento, pois as alterações podem afetar a sua rotina ou oferecer novas possibilidades de transações.

1 – Salários e benefícios poderão ser pagos com PIX

Uma das alterações efetuadas pelo BC é o fato de que a partir de 2023 os benefícios do governo, salários, aposentadorias e pensões poderão ser pagar por meio do PIX. Aliás, vale destacar que a entidade também facilitará o recebimento de dinheiro por correspondentes bancários dentro da plataforma. Os pagamentos por PIX são recebidos dentro de até 10 segundos.

2 – Novidades no recebimento noturno de dinheiro

A fim de evitar golpes e crimes, o BC estipulou que as transferências realizadas em período noturno seriam limitadas em R$ 1 mil. Contudo, com as mudanças, as transações que ocorrerem entre às 20h e às 6h do dia seguinte serão eletivas. Isso quer dizer que os clientes bancários poderão escolher os limites. Cabe às instituições financeiras oferecerem as oportunidades para os correntistas.

3 – PIX Troco e o PIX Saque aumentaram

As modalidades de PIX Troco e de PIX Saque terão novos limites (maiores) estipulados pelo BC. De acordo com as informações, os limites passarão de R$ 100 para R$ 1 mil e de R$ 500 para R$ 3 mil, respectivamente.

As transações por PIX poderão ser taxadas a partir de 2023?

Outro assunto que tem sido bastante comentado e temido por algumas pessoas é possibilidade de o governo aplicar impostos e taxações sobre o PIX.

Isso aconteceu depois de algumas falas de Fernando Haddad, futuro ministro da fazenda brasileiro. No entanto, não existe qualquer indício de que isso possa ocorrer. Aliás, uma das vantagens do PIX que mais chama a atenção é justamente o fato de ele não ser taxado.

Isso quer dizer que as transações funcionam de modo parecido com a troca de dinheiro físico, porém por meio digital.

