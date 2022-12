58 mil NOVAS vagas em concursos para 2023! Os melhores estão aqui

O ano de 2023 promete se rum dos melhores para todos os concurseiros de plantão. Diversos novos editais já foram abertos e estão previstos para ocorrer em 2023. No entanto, existe uma projeção de 58 mil novas vagas em concursos para 2023, além de um orçamento de R$ 16,7 bilhões que já foi aprovado em lei.

O relatório de Marcelo Castro com a Lei Orçamentário Anual (LOA) foi entregue em 13 de dezembro e já previa tudo o que foi colocado acima. Isso quer dizer quem enxurrada de novos concursos para 2023 deve bater à porta de quem está se preparando. Isso não leva em considerações editais que podem ser lançados por municípios, estados e até alguns pela própria União.

No entanto, vale a pena conferir todos os concursos para 2023 que são os mais aguardados, pois oferecem ótimos salários, boa quantidade de vagas e pré-requisitos mais acessíveis do que os demais.

Melhores concursos para 2023; confira os principais destaques da área

Abaixo está uma lista com os principais concurso do Brasil que são aguardados para serem abertos já no novo ano de 2023.

Fiscal de tributo – SEFAZ MT

Precisa de Nível superior;

Salário de R$ 28.418,34.

Analista de Tecnologia da Informações – SEFAZ MS

Precisa de nível superior;

Salário de R$ 9.250,00.

Auditor fiscal, Agente da fazenda e Analista em Finanças Públicas (RJ)

Precisa de Nível superior;

Salário maior do que R$ 20 mil.

Auditor Fiscal – SEFAZ PI

Precisa de Nível superior;

Salário de R$ 35 mil.

Auditor Fiscal da Paraíba

Precisa de Nível superior;

Salário de R$ 21 mil.

Técnico e Analista do TRT SC

Precisa de Nível médio ou superior;

Salário de R$ 7 mil a R$ 12 mil.

Oficial de Justiça e Técnico Judiciário

Precisa de Nível médio;

Salário de até R$ 16,2 mil.

Agente Administrativo da Polícia Federal

Precisa de Nível médio ou superior;

Salário de até R$ 7 mil.

Banco do Brasil abriu 6.000 vagas para início de 2023

O Concurso Público é a chance que várias pessoas têm de mudar de vida, pois conseguem ter uma grande estabilidade em sua vida, pois em regra, quem é concursado não pode ser demitido, apenas em casos específicos. E o concurso da vez, é o do Banco do Brasil, o editou já está liberado. Ao todo, serão ofertadas 6 mil vagas, sendo que de imediato, serão ofertadas 4 mil vagas e 2 mil para cadastro reserva. O nível do concurso é apenas médio.

As inscrições irão ocorrer entre os dias 23 de dezembro e o dia 24 de fevereiro de 2023. O valor da inscrição é de R$ 50. As vagas serão divididas entre agente comercial e agente de tecnologia. Ambos oferecem 2.000 vagas imediatas + 1000 de cadastro reserva.

Quem for aprovado no concurso, terá a chance de trabalhar em vários estados, como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

A remuneração é de R$ 3.622,23 com vários benefícios, a saber:

Auxílio Alimentação/Refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros da empresa, o valor é pago duas vezes ao ano;

Planos odontológico e de saúde;

E vários outros benefícios.

