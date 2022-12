Receita para conseguir R$ 4.500 ainda HOJE no app da Caixa

Final de ano está chegando e a melhor coisa que poderia ocorrer seria um dinheiro extra, concorda? Pois fique até o final deste artigo que você aprenderá uma receita na qual você poderá conseguir até R$ 4.500 hoje mesmo. E o melhor, você só vai pagar tudo daqui alguns anos, excelente né? E para completar, em relação aos demais bancos que há no mercado, os juros são baixíssimos, o que ajuda bastante aquelas pessoas que estão precisando de um dinheiro a mais para honrar com as responsabilidades da vida.

Entenda como conseguir esse valor hoje mesmo

Tudo isso é possível por intermédio da Lei 14.438/22, que vai estabelecer que pessoas que possuem algum empreendimento ou querem começar a empreender, podem abrir um MEI e conseguir um empréstimo com juros menores. Mas caso a pessoa não seja MEI também há como conseguir.

Optando pelos R$ 4.500

Caso você opte por sacar até R$ 4.500, você terá que ser MEI e, claro, se enquadrar em alguns critérios propostos pela própria Caixa. Lembrando que pessoas físicas só conseguem sacar um valor máximo de R$ 1.500.

Na opção de empréstimo para MEI, há algumas peculiaridades que você precisa ficar atento, a saber:

O valor vai ser variado, o teto é R$ 4.500, todavia, o valor disponibilizado será diretamente ligado a capacidade de pagamento da empresa. Portanto, ele pode ser entre R$ 1.500 e R$ 4.500.

Para pessoas físicas, o nome até pode estar negativo, ao passo que para Pessoas Jurídicas, caso a empresa tenha uma dívida superior a R$ 3.000, o valor do empréstimo não será liberado. E o prazo máximo para pagar o empréstimo, quando aceito, é de 2 anos, sendo o mínimo de 1 ano e 6 meses.

Já quando trata-se de juros, ele irá variar, entre 1,99% a 3,6% ao mês. E a contratação em si, só pode ocorrer de maneira presencial em uma Agência da Caixa.

Veja também: Bolsa Família 2023: a consulta ao calendário vai mudar?

Caso você não seja MEI, pode pedir empréstimo como PF

Ao contrário do que ocorre no cenário anterior, nesse, você pode estar negativo, mas conseguirá empréstimo, todavia, os valores irão variar de acordo com a capacidade de pagamento do usuário. Na modalidade em questão, os valores variam de R$ 300 a R$ 1.500. Todavia, pessoas que tenham dívidas acima de R$ 3.000 também não podem gozar do benefício.

O valor tem como prazo mínimo de pagamento um ano e prazo máximo de dois anos. Ao passo que a taxa de juros será entre 1,95% e 3,6% ao mês. E na modalidade, não precisa ir até uma agência caixa, dá para fazer tudo pelo próprio aplicativo do Caixa Tem. Veja como

Basta entrar dentro do aplicativo, após isso, terá a opção ‘Crédito Caixa Tem’, depois disso, será perguntado qual o objetivo do crédito, caso não seja para investir em seu próprio negócio, você será direcionado ao crédito tradicional do caixa tem. E para efetuar a conclusão, basta enviar uma selfie e a foto do documento de identificação.

Veja também: Primeira parcela de R$ 1.200 para MÃE SOLTEIRA em janeiro? Veja quem tem direito