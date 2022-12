BC libera moedas comemorativas e valiosas em 2022; comece a procurar por elas

Você sabia que o ano de 2022 marca o bicentenário da Independência do Brasil? Ou seja, já se passaram 200 anos desde que D. Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga a emblemática frase “Independência ou Morte!”.

Desde então, o Brasil se viu livre das dependências de Portugal e passou a ser uma monarquia com suas instituições próprias, construindo o Estado que hoje conhecemos, sob capítulos gloriosos e outros nem tanto.

Nesse sentido, o Banco Central do Brasil emitiu um lote de moedas comemorativas que marcam o bicentenário da Independência. Acontece que são moedas que podem ser bem valiosas por seu significado e o material que são feitas.

Quer saber mais sobre os valores e sobre o que as moedas remetem? Acompanhe a matéria e descubra tudo sobre a liberação desse novo lote.

Banco Central do Brasil: Emissão de moedas comemorativas

Em ocasiões e datas especiais, o Banco Central libera a produção de lotes de moedas comemorativas que, para um colecionador, pode valer bastante dinheiro.

De acordo com o BC, as moedas emitidas nessa categoria podem ser utilizadas normalmente de acordo com o seu valor da face, aquele que consta no próprio dinheiro, mas isso vai depender da autorização de cada estabelecimento.

São diversos os temas dessas moedas que estão em circulação, dentre elas:

Moeda Comemorativa de Salvador – Patrimônio da Humanidade – UNESCO;

Moedas Comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016;

Ano Internacional das Cooperativas;

Centenário da Imigração Japonesa no Brasil;

200 Anos da Chegada da Família Real ao Brasil, e muitas outras.

Moeda comemorativa Cuproníquel e Prata – Bicentenário da Independência do Brasil

Bom, então para comemorar os duzentos anos desde 1822, ano que marca a Independência do Brasil, o Banco Central liberou um lote de moedas valiosas de comemoração agora neste 2022.

As moedas correspondem ao valor facial de R$ 2, no caso da moeda de cuproníquel, e de R$ 5, no caso da moeda feita de prata.

De acordo com a SISMECIR, portal do Banco Central que informa a quantidade de dinheiro em circulação do padrão monetário Real, ou seja, que estão em poder público e da rede bancária, as quantidades que constituem o meio circulante nacional atual de tais moedas comemorativas são:

R$ 2,00: 13.001 moedas em circulação, portanto, R$ 26.002,00;

R$ 5,00: 6.299 moedas em circulação, portanto R$ 31.495,00.

Veja mais características de cada uma das duas moedas.

Moeda comemorativa de R$ 2,00

De acordo com o Banco Central, a moeda de valor de face de R$ 2,00, produzida de cuproníquel, custará um valor de R$ 34, vendidas exclusivamente pelo site Clube da Medalha, que pertence à Casa da Moeda do Brasil (https://www.clubedamedalha.com.br/).

Além destas, você também pode comprar outras moedas especiais e limitadas através do site, basta navegar pelo endereço informado e garantir a sua compra segura.

Esta moeda é inovadora no sentido de que ela é a primeira feita neste material, o mais comum, que é colorida! Como na imagem apresentada acima, juntamente ao verso do Hino da Independência, consta uma bandeira nas cores verde e amarela.

Já na parte na frente, além da denominação, a moeda representa a imagem do grito da Independência, que foi retratada pelo famoso quadro “Independência ou Morte” de Pedro Américo.

Moeda comemorativa de R$ 5,00

Também comprada exclusivamente pelo Clube da Medalha, a moeda comemorativa dos 200 anos da Independência de valor de face de R$ 5,00, justamente em razão do material em que é produzida, custa um valor de R$ 420,00.

Nesta moeda é retratada a representação da imagem de D. Pedro I e, em segundo plano, a cena do quadro “Sessão do Conselho de Estado”, de Georgina de Albuquerque.

No verso consta, da mesma forma, um trecho do Hino da Independência e, além disso, uma bandeira do Brasil.

