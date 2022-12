Bolsa Família 2023: a consulta ao calendário vai mudar?

Já anunciado como parte integrante da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), que se inicia daqui poucos dias, o Bolsa Família 2023 tem despertado diversas dúvidas, principalmente no que diz respeito às famílias de baixa renda.

Hoje assistidas pelo Auxílio Brasil, programa de repasse de renda que substituiu o Bolsa Família durante o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), elas passarão a receber do antigo programa petista no próximo ano, quando ele voltará reformulado.

Informações sobre suas principais mudanças nessa nova versão, inclusive no que diz respeito ao calendário, podem ser conferidas nos próximos tópicos.

O que se sabe sobre o calendário do Bolsa Família de 2023

Assim como no atual Auxílio Brasil, o Bolsa Família também tinha como característica utilizar o último número do NIS (Número de Identificação Social) para determinar a data em que cada pessoa receberia o benefício.

Ao que tudo indica, isso não será alterado. Ou seja: quem possui um NIS com final 0 continuará sendo beneficiado em um dia diferente de quem possui um NIS com final 2, por exemplo.

Infelizmente, até a publicação deste conteúdo não havia nenhum comunicado a respeito de como deverão ser feitas as respectivas consultas em relação ao calendário de pagamento. Porém, caso volte aos moldes antigos nesse quesito, o Bolsa Família 2023 será pago sempre nos últimos 10 dias (úteis) de cada mês.

O que esperar do Bolsa Família 2023 de modo geral

Embora não exista nenhuma informação definitiva a respeito da consulta citada, já existem outras mudanças que foram informadas.

Uma delas diz respeito ao valor total ao qual cada família beneficiada terá acesso: será de R$ 600, acrescido de mais R$ 150 para cada criança de no máximo 6 anos que componha o núcleo familiar.

Ou seja: as famílias que tenham 2 crianças dentro dessa faixa etária receberão R$ 900, o que até mesmo tranquiliza os beneficiados em relação ao fim do chamado Vale-Gás.

Ao que tudo indica, ele de fato deixará de existir, mas esse valor “extra” em relação às crianças possibilitará a compra desse e outros itens tão necessários no dia a dia.

As mudanças anunciadas dizem respeito também às regras que cada família deverá seguir para ser contemplada pelo Bolsa Família 2023:

Será imprescindível estar com a caderneta de vacinação das crianças em dia, e com o comprovante de matricula escolar igualmente regularizado.

Já as mulheres grávidas precisarão estar sob acompanhamento, assim como as crianças que forem encontradas em situação de trabalho infantil e as mães que estiverem na fase de amamentar seus filhos.

Com todas essas medidas, espera-se que o Bolsa Família 2023 seja ainda mais eficaz que sua antiga versão e que o Auxílio Brasil, contribuindo de forma ainda mais efetiva para que ocorra a diminuição da pobreza no país.

