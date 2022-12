SUSTO! Influenciadora encontra ave mais MORTAL do mundo

Já imaginou que susto? Uma turista estava viajando pela Austrália e ao parar para descansar em uma praia da região se deparou com uma ave grande e esbelta – e foi aí que tudo começou! Seu faro de influencer fez com que ela rapidamente sacasse o seu celular e filmasse aquele animal, e mal sabia ela o perigo que estava correndo! Ao seu lado estava uma das aves mais perigosas do mundo, capaz até mesmo de matar uma pessoa. Veja abaixo como ocorreu essa história que tá dando o que falar em todo o mundo – e lembre-se, todo cuidado é pouco!

Austrália e seus animais

O caso narrado no TikTok aconteceu na Austrália. A região é popular pelos seus animais selvagens – em especial algumas aves. A jovem Melania Fuentes estava na região curtindo um pouco o seu descanso – ela havia ido até a Austrália a fim de participar de um programa de trabalho de férias.

O vídeo já alcançou mais de 3 milhões de pessoas! E chamou atenção pela inocência da jovem, que ao se deparar com uma ave – o casuar, acabou filmando ele e até mesmo interagindo: em razão da sua beleza e formosura. Logo em seguida, recebeu inúmeros comentários que diziam que o animal era perigoso e que ela poderia estar correndo perigo!

E de fato, o casuar é uma das aves mais perigosas da região. Na ocasião, ela com um grupo de jovens estão se divertindo na areia – tranquilamente, até que a ave se aproxima para pedir comida, como descreve a turista. O fato chamou a atenção do mundo inteiro – por conta do perigo que todos estavam correndo e nem ao menos tinham noção!

Vários ataques de casuar foram registrados em épocas atrás, entretanto, devido a lei de proteção aos animais nada pode ser feito para conter essas criaturas – entrementes, eles em seu hábitat natural não oferecem tantos riscos aos humanos.

O casuar é de fato perigoso?

Trata-se de uma das aves mais mortas da Austrália, ela consegue matar suas presas com muita facilidade. Seus ataques são letais, inclusive já ocorreu casos de ataques de casuar a humanos anos atrás.

Em 2019, um homem acabou morrendo na Flórida após um ataque do animal. Isto porque a ave possui garras com mais de 10 centímetro de comprimento, perfurando suas presas fatalmente. São excelentes nadadoras e podem atingir até 50km/h. Sem contar que a espécie possui quase dois metros de altura.

Sendo válido ressaltar que as aves são tranquilas, mas quando estão com fome ou se sentem ameaçadas acabam atacando. Para se ter ideia, o menor casuar do mundo possui 22 quilos!

E então, que susto, né?