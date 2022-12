Exagerou na ceia de Natal? É assim que cura a ressaca rapidinho

Já dizia Newton: “Toda ação tem uma reação”, e sabemos que a reação da ingestão de bebidas alcoólicas é a temida ressaca! Sendo impossível de evitá-la muita das vezes, há alguns hábitos que podem ser atribuídos à dieta antes e depois a fim de amenizar os sintomas e deixá-la mais fraca! Veja abaixo o que fazer para se curar da ressaca o mais rápido possível e já poder aproveitar novamente, hehe!

Seja seletivo em suas escolhas

A fins informativos, a primeira grande sugestão é ser seletivo em todas as escolhas. É ideal evitar exageros sem pensar no amanhã – tanto neste Natal como no Ano Novo. Em geral, as consequências decorrentes dos exageros em comida ou bebida são frequentes.

Entrementes, escolher bem os ingredientes usados é o ideal: com itens não muitos calóricos, bebidas não tão fortes e alimentos ricos em proteínas e nutrientes: sendo uma ceia festiva bem seletiva.

Coma alimentos com propriedades anti-inflamatórias

Alimentos como cúrcuma, tomate orgânico, pimenta, alho, maracujá e gengibre possuem ativos anti-inflamatórios em sua composição. É indicado que sejam introduzidos na dieta antes e pós festividades: a fim de preparar o organismo para suportar os alimentos ingeridos.

Eles podem ser ingeridos ‘crus’ ou através de chás – não sendo tão indicado o suco dos mesmos, visto que acaba perdendo as suas propriedades anti-inflamatórias e misturando com outros ingredientes.

Beba chás detox

A fim de limpar o organismo e amenizar o peso do fígado, os chás detox – isso mesmo, aqueles usados para perder peso, são uma excelente opção para diminuir os efeitos e sintomas da ressaca pós ceia de Natal e demais festividades.

Bons exemplos são chás de silimarina, dente-de-leão, erva-doce, etc. São sempre excelentes na recuperação dos ‘exageros’ de fim de ano! Ah, e lembre-se: evite comer como se não houvesse amanhã, porque na maioria das vezes tem amanhã.

Beba menos

Embora as dicas sejam práticas, a melhor maneira de evitar a ressaca é bebendo com moderação. Desse modo, é possível se divertir e não ficar mal posteriormente – tudo em excesso faz mal, e com bebidas alcoólicas esse ditado se multiplica por 1000 vezes!

Não sendo possível evitar a ressaca, beber menos ao pelos diminui os efeitos e ameniza os sintomas – fazendo com que a ressaca fique mais fraca e consequentemente a sua recuperação seja mais rápida.

Se atente ao pós festa

Embora seja necessário se atentar aos itens consumidos, o pós festa é o fator mais importante. Porque é necessário dormir bem, descansar bem e praticar leves exercícios físicos para que o corpo volte ao normal e ao seu estado natural. Caso contrário, os sintomas serão prolongados por até 03 dias.

Ressaca é algo que não combina com trabalho, em geral, muitas pessoas vão trabalhar logo cedo na segunda-feira, por isso, é importante que esteja tudo bem – evitando possíveis imprevistos e problemas de saúde.

A prevenção sempre é a melhor escolha.