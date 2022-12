Dirigir de chinelo é proibido? Confira o que pode acontecer se você for parado

No final de ano é bem comum que a família toda vá viajar, seja de carro ou até mesmo de moto. Contudo, no meio do caminho pode ocorrer alguns imprevistos e o pior deles, com certeza, é ter o veículo apreendido por alguma irregularidade ou você levar alguma multa. Por isso, antes de sair de casa, sempre é bom averiguar os principais itens do veículo, para evitar uma dor de cabeça maior, ou seja, transformar aquele momento que deveria ser de lazer, em uma grande dor de cabeça.

Dicas rápidas que podem fazer toda diferença

Há certas dicas que de tão fáceis, muitos consideram algo banal e não ligam, todavia, não seguir à risca o que é indicado, pode trazer problemas para você Por isso, antes de ir para a estrada, sempre é bom verificar se todos os equipamentos do carro estão normalizados e se a documentação do veículo e sua CNH está em ordem.

Isso que foi citado pode ser algo simples, mas caso algo disso falte e você for pego em uma blitz, você poderá ter sérios problemas. Neste ano, por exemplo, as principais multas registradas em um trecho da BR-101 foram sobre as condições do veículo e sua respectiva documentação.

Por isso, sim, há multas que poderiam ser evitadas com o mínimo de atenção. Por exemplo, trafegar com o veículo irregular, ou seja, sem o devido licenciamento, há casos que você vai pagar um valor maior na multa do que pagando propriamente o licenciamento. Isto é, de fato, o melhor cuidado é a prevenção.

A saber, a multa mais comum que foi registrada, diz respeito a conduzir o veículo com o seu equipamento de iluminação e sinalização alterado. A prática tornou-se bastante comum nos últimos meses, quando os condutores decidiram trocar as luzes amarelas – proveniente da própria fábrica – por luzes de led.

Mas a atitude é totalmente proibida, portanto, caso o veículo não saia com as luzes de led diretamente da fábrica, você também não poderá trocar. Pois isso pode te causar uma multa de quase R$ 200 e 5 pontos na carteira.

Afinal, dirigir descalço pode ou não pode?

A legislação vigente não fala exatamente sobre isso, as duas leis que falam acerca da situação dos ‘pés’ são bem específicas. A primeira diz que é proibido dirigir com chinelos de dedo nos pés, o que pode causar multa de R$ 130,16 além de 4 pontos na CNH. A segunda, fala sobre dirigir com calçado que se firme nos pés ou não comprometa o uso dos pedais.

Mas sobre o assunto dirigir descalço, o legislador não falou nada sobre. E como uma regra básica de nossas leis, todos nós somos livres para fazer qualquer coisa, exceto o que a lei proibir. Portanto, se ela não fala nada sobre dirigir descalço, significa que pode.

Portanto, sempre que você for viajar ou até mesmo para um local mais distante em sua própria cidade, opte por verificar todos os critérios citados e evite multas desnecessárias. Lembre-se: O preço do cuidado é bem inferior ao preço que se paga pelo dano.

