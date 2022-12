Ciclone Bomba deve chegar ESTA semana! Fenômeno está formado

Todos os anos vários eventos naturais ocorrem em todo o mundo, alguns, causando bastante destruição e óbitos, como é o caso dos fatos que ocorrem quando há a presença de ciclones e tempestades de grande magnitude em alguma região. E infelizmente, para o ano de 2023, a previsão não é das melhores, por conta que um ciclone bomba provavelmente chega nesta semana, o fenômeno natural ainda está se formando, todavia, se de fato ele for formado, pode causar prejuízos exorbitantes em várias regiões da América. Entenda mais.

Como um Ciclone Bomba é formado?

De acordo com um especialista, isto é, o professor de meteorologia de uma universidade dos Estados Unidos, para que tenha a formação de um ciclone bomba, faz-se necessário que haja uma grande diferença de temperatura e pressão, pois isso fará com que todo o processo ocorra de maneira mais rápido e torná-lo mais intenso. Em síntese, se a pressão central cair bruscamente, uma mera tempestade pode virar um ciclone bomba. Ou seja, é uma linha bem tênue.

“O centro de baixa pressão da tempestade precisa cair 24 milibares em 24 horas para ser caracterizado como um ‘ciclone bomba’”, afirmou o professor. Portanto, há como perceber que é necessário algo bem específico para que se tenha a formação dele.

E infelizmente, a tempestade que está causando medo aos norte-americanos, consegue ter um grande potencial de transformar-se em um ciclone bomba, principalmente na região Meio-Oeste, com a combinação com os ventos frios do Ártico, que ocorrem pela desestabilização do vórtice polar, a tempestade pode gerar grandes ondas de neve pesada e condições perigosas para a região.

As mudanças climáticas em decorrência da desestabilização do vórtice

De maneira simples, vórtice, é o giro que o ciclone tem. E por conta do aumento em sua temperatura, isso pode tornar o giro menos circular, ou seja, o ar frio que outrora estava preso dentro dele, começa a se expandir para outras regiões, como os EUA, Europa e Leste Asiático. E por conta disso, há várias pessoas com medo do que pode acontecer caso de fato o ciclone bomba seja formado.

Não sabe-se ainda o motivo que desestabilizou o giro, mas muitos creem que a causa disso são as mudanças climáticas da região. Todavia, o fenômeno em questão, antes bem raro, passou a ocorrer com uma maior frequência nas últimas décadas. Vale salientar, que a temperatura do Ártico subiu quatro vezes mais que a do restante do mundo nas últimas 4 décadas.

E segundo um porta-voz do Met Office, ele salientou que: “o fato de termos tido uma onda de frio relativamente por algumas semanas não tira nada do fato de que a mudança climática está acontecendo.”. Ou seja, ele quer que todos tomem cuidado e não achem que um período de frio consegue superar vários que a temperatura subiu mais do que deveria.

