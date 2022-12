Modo final de ano do WhatsApp; veja como ativar

Muitas pessoas não sabem, mas é possível ativar o modo final de ano do WhatsApp por meio de passos extremamente simples, e utilizando as próprias funcionalidades que o aplicativo já oferece.

O “Whats”, como é chamado por grande parte de seus usuários, disponibiliza diversas opções de personalização, que podem ser aplicadas durante dezembro para deixar a troca de mensagens ainda mais divertida e, claro, mais festiva.

Mais detalhes e dicas do que pode ser feito nesse contexto são explicados a seguir.

Como ativar o modo final de ano do WhatsApp

A ativação propriamente não poderia ser mais simples, e está ligada a ações que os usuários já adotam frequentemente dentro do aplicativo.

A ideia central, portanto, é “mudar o tema” do que é feito, a fim de que possa combinar ainda mais com o final de ano.

Entre as iniciativas que os usuários mais festivos podem adotar estão:

Editar o perfil como um todo

Alterar a foto de perfil para uma foto que seja a cara do Natal e do Ano Novo, por exemplo, já é um grande passo. Assim como utilizar, no lugar da foto, uma imagem que contenha alguma mensagem bonita, desejando boas festas para os contatos.

Na opção “Recado”, que também é personalizável, também é possível escrever algo ligado ao final de ano.

Trocar o papel de parede

O papel de parede fica visível somente para o usuário, a não ser que ele tire um print da tela e envie para outras pessoas.

Mas, mesmo assim, vale a pena considerar alterá-lo por alguns dias.

Existem diversos temas oferecidos pelo próprio WhatsApp, sendo possível, também, subir imagens que estejam salvas no próprio smartphone. Então, não há desculpa para não trocar esse item, a fim de deixar o aplicativo mais festivo.

Utilizar somente emojis de fim de ano

Emojis que representem felicidade, brindes, danças e árvore de Natal, por exemplo, também ajudam a ativar o modo final de ano do WhatsApp.

Mas é possível ir muito além deles, principalmente se o usuário achá-los limitados.

Afinal, no aplicativo também é possível adicionar milhares de gifs às conversas, dos mais diversos temas. Isso sem citar as famosas figurinhas.

Lembrando que, no que diz respeito a estas últimas, existem formas de o usuário criar versões até mesmo com suas fotos.

Postar conteúdos temáticos nos Status

Os Status possuem a característica de desaparecerem depois de 24 horas, o que representa muito tempo para que sejam vistos.

Então porque não utilizar essa ferramenta para enviar felicitações a todos, por meio de conteúdos diversos (como fotos, vídeos e textos), não é mesmo?

Uma forma de comemorar com as pessoas amadas

Para muitas pessoas, ativar o modo final de ano do WhatsApp pode parecer irrelevante.

Porém, essa não deixa de ser uma ótima forma de celebrar a chegada de um novo ano junto às pessoas queridas que, por algum motivo, estejam distantes.

