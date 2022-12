IMPRESSIONANTE! Temas mais buscados do Google em 2022

Embora possa ser buscado todos os meses, é no mês de dezembro que o Google libera para ‘os usuários’ comuns os temas mais pesquisados do no buscador! 2022 foi ano de Política, copa do mundo, morte de famosos, etc. Qual será que foram os temas mais buscado, não é? Veja abaixo como funciona a métrica e saiba quais foram os assuntos mais pesquisados no ano!

Entenda as métricas do Google

Diariamente milhões de pessoas pesquisam por coisas aleatórias ou não no Google – o maior buscador da atualidade. Desse modo, ele mapeia todas as pesquisas e cria uma relação do que foi mais pesquisado naquele dia, semana, mês ou ano.

Podendo ser acessado o ano inteiro através de ferramentas mais avançadas, nem todos os brasileiros têm acesso – entretanto, uma vez por ano o Google faz todo esse serviço por você! Separado por nichos, temos os assuntos mais buscados no Google em algumas categorias, como por exemplo: Acontecimentos, danças, esportistas, como fazer, como ser, etc.

Veja abaixo alguns dos assuntos mais pesquisados no Google neste ano de 2022 e surpreenda-se com os resultados!

Veja também: Já pensou ter um certificado do Google? Confira os cursos GRATUITOS que estão disponíveis

Buscas do ano

Abrangendo todas as pesquisas, as buscas do ano consistem nos termos mais pesquisados em todas as categorias – isto é, a pesquisa abrange somente o Brasil. Os itens estão classificados do maior para o menor, não sabendo qual o valor de pesquisas presentes em cada termo.

Eleições 2022;

Copa do Mundo 2022;

Brasileirão;

BBB 22;

Lula;

Flamengo x Corinthians;

Banco Central;

Copinha;

Série B;

TSE.

Acontecimentos

Abrangendo várias pautas, consiste em tragédias ou eventos que aconteceram no Brasil (ou no mundo) em 2022 – no qual acabou despertando o interesse dos brasileiros nas pesquisas. Os itens estão classificados do maior para o menor.

Eleições 2022;

Copa do Mundo 2022;

Guerra entre Rússia e Ucrânia;

Chuva em Petrópolis;

Morte da rainha Elizabeth II;

Varíola dos Macacos;

Protesto dos caminhoneiros;

Greve de ônibus (São Paulo);

Bolsonaro pronunciamento;

Eclipse Lunar.

De fato, um dos acontecimentos mais marcantes do ano foi a morte da Rainha Elizabeth II – que alastrou um luto mundial jamais visto.

Instruções

Abrangendo as categorias ‘Como fazer’ o termo é pesquisado ao lado de alguma pergunta – presente na maioria dos questionamentos dúvidas acerca dos auxílios e benefícios disponibilizados pelo Governo Federal em 2022 – ao lado de receitas e até mesmo dicas de beijos, tem de tudo!

Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil?

Como fazer trend no Instagram?

Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil?

Como fazer enquete no WhatsApp?

Como fazer empréstimo no Caixa Tem?

Como fazer brigadeiro de colher?

Como fazer o título de eleitor online?

Como fazer o beijo da bruxa?

Como fazer capuccino caseiro?

Como fazer quentão?

Lutos

Nos últimos anos em razão da covid-19 muitos famosos estão falecendo, e com isso, tornam-se um dos termos mais pesquisado acerca dos acontecimentos – o luto de famosos. Dentre as pesquisas realizadas no Google em 2022, a morte da cantora brasileira Paulinha Abelha superou as pesquisas pela morte da monarca inglesa.

Paulinha Abelha;

Rainha Elizabeth II;

Jô Soares;

Gal Costa;

Erasmo Carlos;

Guilherme de Pádua;

Claudia Jimenez;

Olavo de Carvalho;

Elza Soares;

Ludmila Ferber.

Questionamentos

Quem nunca escutou alguma pergunta sobre “O que é algo?”, não é? O Google todos os dias escuta a mesma pergunta e ao lado desse prefixo há várias e várias dúvidas surpreendentes!

O que é comunismo?

O que é NFT?

O que é demissexual?

O que é seara?

O que é Otan?

O que é maçonaria?

O que é intervenção militar?

O que é herpes?

O que é onlyfans?

O que é afasia?

O que esperar de 2023 nas pesquisas do Google?

Às pesquisas no Google são reflexo direto da sociedade brasileira e mundial – todas atreladas a acontecimentos ou eventos que estejam ocorrendo ou ocorreram no país. Bem como tendências nas mídias, na internet e até mesmo no meio musical.

Para 2023 espera-se que as tendências sejam concentradas na política e no futebol brasileiro, com margem para o setor músical e vertentes de mídias.

E então, o que você espera para o ano de 2023? Veja a lista completa dos assuntos mais pesquisados em https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR

Veja também: INACREDITÁVEL: Simulador mostra o que acontece se um METEORO cair na sua cidade