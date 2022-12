Primeira parcela de R$ 1.200 para MÃE SOLTEIRA em janeiro? Veja quem tem direito

Espera-se que em 2023 o Auxílio Permanente para Mãe Solteira seja oficializado! O texto prevê o pagamento de R$ 1.200 reais para mães solteiras a fim de auxiliar nos cuidados domésticos e demais necessidades. Há uma grande apreensão para que as primeiras parcelas sejam pagas logo em janeiro, entretanto, ainda não há nada confirmado e pelo que tudo indica deverá demorar um pouco mais: a expectativa é que seja pago ainda no primeiro semestre de 2023. Veja abaixo todos os detalhes sobre o auxílio e quem tem direito.

Auxílio Mãe Solteira 2023

Mães solteiras e chefes de família deverão receber o Auxílio Permanente para Mães Solteiras no ano de 2023. Trata-se de um benefício pago pela Caixa Econômica Federal visando essa categoria de mulheres.

Popular por vários nomes: o Auxílio Mãe Solo, Mãe Sozinha ou Mãe Solteira refere-se ao mesmo benefício. Entrementes, oficialmente o projeto é tratado como Auxílio Permanente para mães solteiras e segundo o Projeto de Lei (PL 2.099/20) espera-se que o pagamento seja de R$ 1.200 com possibilidade de aumento mediante o salário mínimo.

Como descrito acima, ainda não foi divulgado as devidas datas que o benefício deve ser pago. Entretanto, já é possível saber quem pode ou não adentrar no programa, com base nos critérios estipulados pelos órgãos credenciados: visto que o PL ainda está em andamento no Senado.

Quem tem direito ao Auxílio Mãe Solteira?

O Auxílio para mães solteiras será pago para as mulheres que estiverem enquadradas nas seguintes categorias:

Mulheres com no mínimo 18 anos;

Mulheres que não possuam trabalho formal e nem companheiro;

Mulheres que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico;

Mulheres que não possuam qualquer outra renda e que tenha ao menos 01 filho menor de 18 anos;

Mulheres com renda mensal de no máximo meio salário mínimo per capita ou no máximo 03 salários mínimos dentro de casa;

Estando dentro dos requisitos acima, a mulher terá direito ao benefício de R$ 1.200 concedido pelo Governo Federal. Visto que é importante não receber qualquer outra fonte de renda: devendo então optar por receber ou o Bolsa Família 2023 ou o Auxílio Mãe Solteira.

Como se cadastrar no Auxílio Mãe Solteira?

É necessário estar devidamente registrado no CadÚnico. Entrementes, ainda não é possível fazer o cadastro no programa porque ainda não está oficializado – visto que ainda segue em andamento no Congresso e no Senado.

Portanto, espera-se que o Ministério da Cidadania dê uma posição nos próximos meses acerca do benefício e quais serão os critérios de pagamento e inscrição. Segundo especialistas, provavelmente o cadastro será automático através do CadÚnico – no qual informa todos os detalhes individuais envolvendo o núcleo familiar.

