NUNCA mais vai trabalhar! Veja quanto rende a Mega da Virada

Com certeza o objetivo de muitas pessoas é nunca mais precisar trabalhar, ao passo que, elas queriam isso caso pudessem se manter. Ou seja, o sonho perfeito seria nunca mais trabalhar, ao passo que sua conta bancária estaria recheada de dinheiro. E isso é totalmente possível por intermédio da Mega da Virada, que pode transformar a pessoa que acertar as 6 dezenas em um milionário. O sorteio será realizado literalmente na virada, isto é, no dia 31 de dezembro, às 20 horas.

O valor da premiação é o maior da história

A premiação desta Mega da virada é a maior da história, além de que essa edição não é acumulativa, ou seja, caso ninguém acerte as 6 dezenas, ganhará quem acertar 5 e assim por diante. Vale frisar isso, pois há alguns outros sorteios que só paga se alguém acertar no mínimo 4 números, caso ninguém acerte, o valor vai se acumulando.

O valor do prêmio é de incríveis R$ 450 milhões. Isso significa que se apenas uma pessoa acertar todas as dezenas, ela irá levar para sua casa a bolada em questão. E mesmo se 5 pessoas, por exemplo, acertarem, todas elas se tornarão milionárias.

As apostas na Mega da Virada podem ser submetidas até às 17 horas do dia do sorteio, nas loterias de todo o Brasil, pelo portal e pelo aplicativo. O valor da menor aposta é de R$ 4,50 apenas. A chance de um apostador ganhar o valor sozinho acertando os 6 números, é de 1 em 50 milhões. Mas ele também pode optar pela aposta em 20 números, neste caso, a probabilidade é de 1 em 1.292 vezes. Mas o valor da aposta também é superior, a aposta com 20 números custa R$ 174,4 mil.

Veja também: Feirão Limpa Nome termina HOJE! Dá para pagar só 1% da dívida

Quanto esta bolada renderia por mês ao ser aplicada?

Um especialista no assunto decidiu simular qual valor a bolada iria render no mês, caso fosse aplicada em uma das várias modalidades de investimento que estão disponíveis.

A primeira modalidade a que o dinheiro foi submetido, foi a poupança, por mês, a bolada iria render R$ 2.996.927,64, realmente, é um dinheiro que transformaria a vida de qualquer pessoa.

A outra modalidade foi o CDB 102% do CDI, nesse investimento, por mês, o rendimento seria de R$ 4.305.759,45.

Mas o especialista afirmou, que isso tudo é apenas uma simulação. E que em um cenário real, isso não seria indicado, pois uma das regras mais importantes do investimento, é não colocar todos os ovos em um só local.]

Ou seja, sempre é interessante investir em diferentes setores, a fim de garantir uma renda futura, mesmo que ocorra de alguns dos investimentos não vingarem, você permanecerá com os demais.

Veja também: Criptomoedas serão TAXADAS pelo Governo? Lei está APROVADA!