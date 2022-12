Pente-fino no Bolsa Família vai bloquear ESTAS famílias

Há um ditado popular que diz que brasileiro sempre passa a pernas nos outros. Não é? Infelizmente essa é a verdade em alguns dos nossos. Por conta disso, o Bolsa Família 2023 será marcado por cortes e bloqueios de cadastros. Tudo isso porque nestes últimos anos, muitas pessoas fraudaram o Auxílio Brasil, com isso, receberam benefícios em dobro e tiraram a oportunidade de outras pessoas que de fato necessitam receberem o benefício. Portanto, esta categoria de pessoas será bloqueada do Bolsa Família se não apresentar os dados atualizados e comprovar que não houve fraude em seu cadastro. Veja abaixo que categoria de pessoa é e quais são as novas regras do benefício em 2023.

Bolsa família será bloqueado para algumas pessoas

Com informações oriundas dos novos integrantes do Governo, no ano de 2023 as mudanças serão palpáveis! O alvo a priori serão as famílias que estão com o cadastro desatualizado e com índices de fraudes – e logo em seguida, as famílias unipessoais – que somente em 2022 mais de 5 milhões de famílias foram beneficiadas.

Visto que trata-se de famílias de apenas 01 integrante, e com isso, há fraudes em todo o sistema – no qual muitas famílias acabaram se dividindo: a fim de compartilhar o benefício e cada uma receber o valor cheio do Auxílio Brasil.

Famílias unipessoais em 2023 deverão se apresentar no CRAS local com os documentos atualizados e comprovar moradia não compartilhada. Caso contrário, terão o seu cadastro bloqueado no Bolsa Família 2023.

Durante a pandemia, o acesso aos programas sociais tornaram-se mais fáceis e com menos burocracia: com isso, o número de cadastros aumentou exponencialmente, por essa razão, o Novo Governo enxerga a necessidade de atualizar todos os dados e cortar as famílias que estão de maneira indevida no programa.

Visto que mais de 90 milhões de pessoas estão inscritas no CadÚnico e recebendo o benefício. O Governo visualiza que boa parte deste número são fraudes, isto é, famílias que não necessitam do benefício – e segundo a fala do novo Ministro responsável pela pasta “Isso é fraude, e fraude tem que ser combatida”.

Leia mais: CadÚnico terá novas vagas em 2023 para receber benefícios do governo

Pente fino e novos valores em 2023

Embora o Bolsa Família vá tirar boa parte dos cadastrados, há uma boa notícia. Com isso, restará mais verba para pagar a quem de fato precisa. Fazendo com que as famílias que de fato se encaixam no programa, recebam parcelas de R$ 600 reais e adicional de R$ 150 por cada filho de até seis anos de idade.

Essa medida prevê que famílias carentes consigam dar um pouco mais de dignidade a seus filhos: visto que agora eles terão em mãos benefícios mais robustos e que supram melhor as suas necessidades.

Todas as famílias cadastradas no Bolsa Família deverão comparecer ao CRAS local a fim de atualizar os dados, e com isso, evitar ter o benefício bloqueado. Ademais, o Bolsa Família deverá ser reformulado e após ter o seu primeiro corte, deverá receber milhares de novos cadastros – de pessoas que de fato precisem do benefício.

Veja também: Quem é MEI receberá Bolsa Família em 2023? Descubra aqui