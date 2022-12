EXTRA! Bolsa Família de janeiro será antecipado? Entenda a situação

Faltando poucos dias para o início do novo ano, várias mudanças devem ser empregadas no Novo Governo. Dentre elas, alterações nos programas sociais e benefícios concedidos pelo Governo. A grande carta da vez é o retorno do Bolsa Família, que voltará substituindo o atual Auxílio Brasil. Com mesma temática, mas outros valores e regras para adesão. Bem como ocorreu neste ano de 2022, é provável que em 2023 o Ministério da Cidadania anuncie novamente a antecipação da primeira parcela do benefício. Entrementes, a informação ainda não foi validada pelo Governo.

Parcelas antecipadas em 2023

Em razão das altas demandas, o Governo anunciou no início do ano que as parcelas do Auxílio Brasil seriam antecipadas. Entretanto, caso isso não ocorra novamente nesse próximo ano, o pagamento deverá ocorrer normalmente – entre os dias 20-30 do mês de janeiro.

Com isso, as novas alterações já serão implantadas. Mediante a aprovação da PEC de Transição – aprovada neste último dia 22, o Governo eleito poderá implantar já em 2023 as novas alterações e promessas de campanha: como o real aumento do salário mínimo, parcelas de R$ 600 no Bolsa Família e adicional de R$ 150 por famílias (que possuam crianças com até seis anos de idade).

A PEC em si, liberou para o Orçamento de 2023 mais de R$ 160 bilhões para implantar em vários ministérios e programas do Governo. Entrementes, algumas mudanças deverão ocorrer: mediante análise de fraudes decorrentes dos anos passados.

Bolsa Família 2023 passará por mudanças

Para o ano de 2023 espera-se algumas mudanças no Bolsa Família. Dentre elas, a alteração em seu valor – que passará de R$ 405 reais para R$ 600 reais como foi prometido durante toda a campanha do presidente eleito.

Lembrando que famílias que tiverem crianças com até seis anos de idade, terá adicional de R$ 150 reais – portanto, há famílias que poderão receber até 01 salário mínimo. Entrementes, haverá um pente fino em algumas categorias de beneficiários do programa.

As famílias Unipessoais, isto é, formada por apenas 01 integrante – serão alvo do primeiro pente fino do Novo Governo. Em 2022 mais de 5 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil – e com isso, há uma grande chance de fraude.

Isto é, pessoas estão se separando de seus núcleos familiar a fim de criar Cadastros Individuais – fazendo com que cada individuo receba o montante estimado para os brasileiros.

Entrementes, essas são apenas algumas das alterações vigentes no Bolsa Família 2023. Aguarda-se que posteriormente mais e mais mudanças venham à tona.

Novo cadastro Bolsa Família 2023

Para finalizar, é válido ressaltar que para o ano de 2023 as famílias que estiverem dentro dos requisitos exigidos para adesão no programa não precisarão criar um novo cadastro. Entrementes, aqueles que não se enquadram mas nas regras do programa, deverão solicitar uma nova adesão nos primeiros dias do ano. Bem como as novas famílias que desejam ingressar no Bolsa Família 2023.

Aos beneficiários do Auxílio Brasil, nada muda. A transição ocorrerá automaticamente e em alguns dias os novos métodos de saques deverão ser divulgados pelo Governo Federal.

E então, ansioso pelo novo ano? Muitas mudanças virão por aí.