Benefício de R$ 712 pode ser SACADO ainda HOJE; confira por quem

Foi liberado pela Caixa o valor de R$ 712 para algumas pessoas, e o valor em questão será liberado até o dia 23 deste mês. Trata-se da última parcela do Auxílio Brasil e da última parcela do vale-gás. Ou seja, do ano que vem em diante, ambos benefícios não irão existir e darão lugar novamente ao Bolsa Família. Sobre o vale-gás ainda há bastante dúvida, mas mesmo que ele prossiga, não será no valor integral, como é hoje, será no valor apenas de 50% do gás. E o benefício é pago de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses.

Confira as datas para receber a parcela

A rodada de pagamentos da última parcela do Auxílio Brasil, ocorreu no dia 12 deste mês, lembrando que o pagamento segue o número do NIS. Ou seja, do dia 12 em diante, quem estava no seleto grupo de pessoas que recebem o Auxílio, começaram a receber as parcelas. O valor de cada parcela é de R$ 600, todavia, a Caixa decidiu unificar os valores neste mês, então, o pagamento total será de R$ 712. Portanto, as famílias cadastradas nos dois programas, irão receber a quantia de R$ 712.

O programa do Vale-Gás tem por intuito, garantir o gás de cozinha para aquelas famílias que não conseguem comprá-lo. Ou seja, em vez delas tirarem do Auxílio para comprar o gás, o próprio Governo irá pagar para elas. Portanto, as famílias acabam não sendo tão impactadas pelo aumento do gás.

E os NIS que ainda serão pagos, são os de final 7 (que estão sendo pagos hoje), os de final 8, 9 e 10, que serão pagos, respectivamente, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro.

Saiba quais as pessoas que podem receber os benefícios citados

Para receber os benefícios do Governo, há regras ‘gerais’ e há regras mais específicas. Uma das gerais é a pessoa estar no CadÚnico do Governo Federal. Por intermédio deste cadastro, é possível que cada família tenha sua situação econômica analisada pelo Governo. Através da atualização constante dos dados, o Governo consegue identificar todos que se encaixam nos critérios dos programas.

Por exemplo, para receber o vale-gás, há uma regra, além de precisar ter a inscrição no CadÚnico, a renda por pessoa precisa ser de no máximo meio salário mínimo. Ou que em sua família, algum membro dela possua integrante que receba o BPC. E outro critério é que a prioridade são mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

Mas ano que vem, com a transição de Governo, alguma dessas regras podem mudar, por exemplo, para o Bolsa Família, será necessário que as crianças estejam devidamente vacinadas e com uma frequência satisfatória na escola.

