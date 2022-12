ATENÇÃO! Esta moeda de 1 REAL pode valer mais de R$ 9 MIL

Você pode até não conhecer, mas numismatas é o nome que se dá para os colecionadores de moedas e eles estão na área novamente. Pois eles procuram vários modelos da moeda de R$ 1, que segundo especialistas no assunto, de acordo com o estado dela, pode valer até R$ 10 mil. Portanto, neste final de ano, é uma excelente chance de ganhar uma renda extra. Os modelos que eles estão procurando, são os das moedas feitas no período das olimpíadas no Brasil, em 2016. Na época em questão, várias moedas comemorativas foram criadas. Todavia, vale salientar, que a primeira moeda de fato surgiu em 2021, quando a bandeira foi entregue. Mas ainda há inúmeras outras moedas que simbolizam cada modalidade das olimpíadas.

Entenda quais as moedas de R$ 1 que podem valer até 10.000 vezes mais

As moedas mais procuradas foram as feitas na época que o Brasil foi sede das olimpíadas. Todavia, as mais raras são de fato as que foram feitas representando a entrega da bandeira, em 2012. Já que delas, só há disponíveis 2 milhões de exemplares, ao passo que as demais, possuem 20 milhões de exemplares.

Mesmo assim, o valor segue bem alto, chegando a custar entre R$ 7 mil e R$ 10 mil cada exemplar. Isto é, vamos partir do pressuposto que você tinha 20 moedas de 2012, você poderia facilmente receber uma quantia superior a R$ 150 mil por elas.

Mas também há uma moeda de 0,25 centavos que pode valer até R$ 3 mil. Pois ela tem um erro que a torna única. Isto é, em seu verso, há uma efígie da república, a priori, você pode não entender o erro, mas na prática, o símbolo em questão, pertence a moeda de R$ 0,50 e no outro lado, está a impressão normal da moeda.

Por que essas moedas valem tanto?

A resposta é simples: por conta de sua raridade. Isto é, as moedas que têm um erro em sua fabricação, são chamadas pelos especialistas na área de ‘mulas’. Ou seja, elas acabam sendo raras, pois foram feitas com um erro na cunhagem, portanto, o erro não acontece com frequência, o que deixa o ítem quase único no mundo.

Por isso, se você tiver um exemplar de uma moeda que foi produzida com algum defeito, saiba que você pode vendê-la por altos valores. No Brasil, há alguns sites referência nesse assunto, a saber, o ‘Brasil Moedas Leilões’. Nele, você irá cadastrar a moeda e enviar para que seja avaliada, de acordo com sua raridade, um valor por ela será estipulado. Portanto, de hoje em diante, sempre que você ver uma moeda com algum erro, você deve guardar, pois ela pode ser sua ‘galinha dos ovos de ouro’.

