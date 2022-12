VOCÊ tem direito a se aposentar MAIS CEDO? Veja a lista completa

O sonho de muitas pessoas com certeza é se aposentar, o mais rápido possível. Ou seja, passa uma vida toda acordando cedo e chegando tarde em casa, até que chega o tão sonhado momento do descanso remunerado, isto é, a aposentadoria. Contudo, ainda há a possibilidade do trabalhador se aposentar mais rápido que os demais e tudo isso só depende da profissão que ele exerce. Ou seja, de acordo com o perigo de acidente e o perigo de contaminação da profissão, mais cedo o contribuinte pode se aposentar. E essa é uma notícia que deixou todos mais felizes, pois irá reduzir bastante os anos de serviços.

Como saber se posso me aposentar mais cedo?

A resposta é sim, mas depende. No caso, se você tiver exercido alguma atividade insalubre ou periculosa por vários períodos durante sua vida de trabalho, você provavelmente irá conseguir este benefício. A insalubridade é basicamente a exposição a agentes químicos, biológicos e físicos que podem prejudicar a saúde do trabalhador. A saber, temperaturas elevadas, altos ruídos e o pior, a radiação.

Já as atividades periculosas, são aquelas que colocam de fato a vida do agente em risco, podendo ser até fatal, como é o caso dos policiais, vigilantes armados e dublês.

Todavia, não é apenas trabalhar nas profissões citadas. Também é necessário cumprir alguns requisitos que o INSS exige para ter direito a aposentadoria. Um dos critérios adotados, é o grau de risco da atividade exercida. Há três graus de acordo com o risco, a saber, baixo, médio e grave.

Veja como era antes da reforma e como fica durante a transição

Baixo risco: Antes da reforma era preciso 25 anos de contribuição | Durante a transição é preciso 25 anos e a necessidade de atingir 86 pontos

Médio risco: Antes da reforma era preciso 20 anos de contribuição | Durante a transição é preciso 20 anos e a necessidade de atingir 76 pontos

Alto risco: Antes da reforma era preciso 15 anos de contribuição | Durante a transição é preciso 15 anos e a necessidade de atingir 66 pontos

Agora confira como ficou as regras e a idade após a reforma

Se a atividade exercida for de baixo risco, será preciso 25 anos de contribuição e 60 anos de idade;

Se a atividade exercida for de médio risco, será preciso 20 anos de contribuição e 58 anos de idade;

Se a atividade exercida for de alto risco, será preciso 15 anos de contribuição e 55 anos de idade.

Agora confira alguma das profissões que podem se aposentar mais cedo

São muitas, contudo, vamos citar as mais frequentes:

Auxiliar de Enfermeiro;

Auxiliar de Tinturaria;

Auxiliares ou Serviços Gerais;

Bombeiro;

Britador;

Enfermeiro;

Engenheiros Químicos, Metalúrgicos e de Minas;

Escafandrista;

Estivador;

Extrator de Fósforo Branco;

Extrator de Mercúrio;

Médico;

Mergulhador;

Metalúrgico;

Mineiros de superfície;

Mineiros no subsolo;

Moldador de Chumbo;

Pescadores;

Pintor de Pistola;

Professor;

Químicos Industriais;

Recepcionista;

Soldador;

Supervisores e Fiscais de áreas com ambiente insalubre;

Técnico de radioatividade;

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada;

Trabalhadores em extração de petróleo;

Trabalhadores permanentes em locais de subsolo;

Transporte ferroviário;

Transporte urbano e rodoviários;

Vigia Armado.

