100 nomes de MENINAS mais populares para 2023

No ano passado, de acordo com os levantamentos feitos pelos cartórios, os nomes mais registrados no país foram, sem surpresa alguma, Miguel e Helena. Além destes, existem também aqueles que são os nomes mais comuns que contam um maior número de pessoas, como é o caso dos clássicos José, João Maria e Ana.

Se por um lado existem aqueles que gostam de fugir do comum e ousar um pouco, utilizando diversas referências para dar o nome aos seus bebês. Existem também as mamães e os papais que gostam de optar pelo caminho mais certeiro.

Por isso, para que você não tenha medo de errar, antes de escolher o nome do seu filho, é importante que você confira a lista com as principais escolhas de nomes, que são verdadeiras tendências para o ano que vem.

Pensando nisso, preparamos uma lista com os nomes femininos mais populares atualmente. Sendo assim, confira quais são eles e veja qual combina mais com a sua família.

Retorno dos clássicos

Antes de entrarmos na lista principal, aqui vai uma informação interessante – embora ainda sem a maioria dos registros, os nomes clássicos são cada vez mais populares e retornam como o nome de muitos bebezinhos por aí.

No caso de nomes masculinos, por exemplo, quem é que nunca viu um vovô e uma criança chamada Francisco, Joaquim, Antônio ou Benício? Dessa forma, esse ar de sofisticação pode ser alcançado apostando no simples e antigo.

Quanto aos nomes femininos também não é diferente e a tendência se confirma cada vez mais. Por isso, antes de mais nada, veja quais são as 20 principais tendências clássicas que, por sinal, podem ser ótimas escolhas.

Catarina Madalena Cora Elizabeth Eva Maria Teodora Leonor Clarice Alda Cecília Sara Isabel Rute Emma Agnes Arabela Amélia Rita Joana

Nomes mais populares atualmente

Caso você queira optar por um nome seguro para sua filha, aposte nestes que são as principais tendências para 2023. De acordo com o cartório, estes são os nomes femininos mais registrados nos últimos tempos:

Helena Alice Laura Manuela Sophia Isabella Luísa Heloísa Cecília Maitê Eloá Elisa Liz Júlia Maria Luísa Valentina Maria Alice Lívia Antonella Lorena Ayla Isis Maria Júlia Maya Maria Clara Esther Giovanna Lara Sarah Beatriz Aurora Mariana Maria Cecília Olívia Maria Helena Isadora Luna Catarina Melissa Maria Eduarda Lavínia Agatha Emanuelly Maria Alícia Rebeca Ana Clara Yasmin Clara Marina Ana Júlia Ana Luísa Isabelly Ana Laura Rafaela Ana Liz Stella Gabriela Vitória Allana Mirella Milena Bella Ana Nicole Emilly Maria Vitória Mariah Clarice Letícia Laís Maria Liz Bianca Melina Jade Ana Beatriz Maria Fernanda Betina Maria Valentina Maria Laura Heloíse Maria Isis Zoe Louise Malu Melinda Ana Cecília Ana Lívia Ana Vitória Maria Heloísa Chloe Maria Flor Pietra Pérola Ana Sophia Maria Elisa Gabrielly Larissa Maria Eloá Eduarda

Bom, por fim, a dica extra é: antes de escolher um nome para a sua filha, se atente aos significados, origens, apelidos possíveis e outros aspectos que envolve essa que é uma das principais identidades de uma pessoa.

