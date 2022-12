Quais OUTROS benefícios os idosos tem direito além da aposentadoria?

Os idosos fazem parte de um grupo que o governo tenta ao máximo proporcionar vários benefícios para ajudá-los. Entretanto, existem muitos benefícios que a maioria não conhece que tem esse direito quando chega na terceira idade, quando na verdade já era para estar usufruindo.

Se formos pesquisar bem, a Lei 10.741/2003 que faz parte do Estatuto do Idoso, existem diversos benefícios para o público-alvo a partir dos 60 anos, entre eles está a aposentadoria que é de conhecimentos de todos, pois é uma categoria que tem diversos tipos conforme a situação de cada idoso.

Veja agora quais são os outros benefícios para idosos

Medicamentos

Medicamento é algo de suma importância, não somente na vida do idoso e sim de qualquer ser humano, por isso um dos benefícios é medicamentos gratuitos, ou seja, esse fator é uma obrigação do Poder Público disponibilizar medicamentos para que eles usem em seus tratamentos, especialmente aquele que usam diariamente para tratar alguma doença. A intenção é para que o idoso permaneça com o tratamento em dia e correto.

Vagas preferenciais em estacionamentos

Por mais que ainda vemos que alguns estabelecimentos não adquirem esse fator, pelo Estatuto do Idoso é necessário o estabelecimento disponibilizar esses estacionamentos, que seja no mínimo 5% das vagas. Mas faz a total diferença, principalmente para as famílias que cuidam do idoso e sempre saem com ele.

Transporte público gratuito

O transporte público também é essencial estar na lista de direitos dos idosos, já que nem todos tem condição de ter um carro, então ter o transporte gratuito já é de grande ajuda.

Para que o idoso consiga ter acesso livre em trem e metrô ele precisa apresentar o documento com foto para que seja comprovado a sua idade através do documento, Já no ônibus, é preciso se informar na sua cidade qual o limite de passagem gratuita, porém, normalmente, os motoristas não se importam muito com isso.

Quando for viajar, entre em contato com a agência em que deseja e se informe antes de comprar as passagens.

Veja também: URGENTE: quase 50 mil segurados do INSS serão submetidos a análise!

Atendimento preferencial

Esse é um tópico que todos conhecem, o atendimento preferencial. Ele foi criado para dar oportunidade dos idosos terem seus problemas diários resolvidos mais rápido, como por exemplo em uma fila de atendimento no banco, supermercados, eles têm o direito de serem atendidos primeiro ou em lugar específico para eles. É importante destacar que nem sempre sabemos a situação de saúde do idoso, por isso quanto mais rápido for o atendimento, menos chances ele tem de ficar muito tempo em pé ou esperando.

Descontos em entrada de eventos

Esse tópico é parecido com os dos jovens. Os idosos também têm direito de conseguir descontos, que podem chegar até 50%, em entradas de eventos culturais, cinema, entre outros.

Veja também: O que mudará na aposentadoria a partir do ano que vem?