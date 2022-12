Feriados PROLONGADOS para todos os brasileiros? Próximo ano terá diversas folgas!

Muitas pessoas estavam frustradas porque em 2022 não havia muitos feriados longos, o que tornava difícil viajar e desfrutar de um descanso. Entretanto, em 2023, será uma história diferente. Você poderá planejar aquela viagem que não fez este ano.

Todos os anos, o Ministério da Economia publica o calendário com as datas oficiais dos feriados nacionais e dias não úteis para o ano seguinte.

Outra expectativa para aqueles que querem relaxar é o retorno do Carnaval no próximo ano. A festa foi interrompida por causa do período pandêmico no Brasil. Muitas pessoas já estão planejando para os feriados do próximo ano.

Confira todas as datas

Para se ter uma ideia, em 2023 os dias de folga serão de quinta-feira a segunda-feira, o que permitirá aos trabalhadores sair para uma viagem. No próximo ano, haverá um total de sete feriados prolongados, em relação aos feriados nacionais. Contando os feriados não comerciais, o número sobe para nove.

Lembre-se que os municípios e estados podem determinar por lei que os feriados nacionais, como o Carnaval e Corpus Christi, são feriados locais.

Veja agora as datas que serão feriados no próximo ano

O Dia Universal de Ação de Graças, 1º de janeiro, será comemorado no domingo; Carnaval, nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira); Quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro, onde meio dia de folga poderá ser concedido; Paixão de Cristo, 7 de abril (sexta-feira); Páscoa, 9 de abril (domingo); Tiradentes, 21 de abril, cai em uma sexta-feira; O Dia do Trabalho, 1º de maio, será celebrado em uma segunda-feira; Corpus Christi, 8 de junho, será celebrada em uma quinta-feira; A independência do Brasil, 7 de setembro, será celebrada em uma quinta-feira; Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro, será comemorada em uma quinta-feira; Finados, 2 de novembro, será comemorado em uma quinta-feira; A Proclamação da República, 15 de novembro, será celebrada em uma quarta-feira; O Natal, comemorado em 25 de dezembro, cairá em uma segunda-feira.

Os feriados desse ano

Este ano ainda há feriados, o próximo será em 15 de novembro, que cairá em uma terça-feira, permitindo que muitas pessoas “emedem” na segunda-feira, dia 14. O dia 20 de novembro é um feriado em alguns estados, quando se comemora o Dia da Consciência Negra. A data cairá em um domingo.

A véspera de Natal, dia 24, será no sábado e o Dia de Natal, dia 25, será no domingo.

O que estará aberto durante os feriados?

Durante o período de feriados, as agências bancárias estarão fechadas. Portanto, os serviços devem ser solicitados com antecedência. Para contas com vencimento nos feriados, o trabalhador poderá efetuar o pagamento no dia útil seguinte sem juros, de acordo com a Lei 7089/83. Os famosos boletos, por outro lado, podem ser pagos através de internet banking ou aplicações bancárias, online. Eles também podem ser pagos através dos caixas eletrônicos que normalmente funcionam nas agências bancárias.

