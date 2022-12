“Sábado à noite tudo pode mudar”, já dizia a música eternizada pelo cantor Lulu Santos. Pensando nisso, procuramos entender quais são as previsões do horóscopo para cada um dos signos do zodíaco comum ocidental. Confira as previsões deste sábado (17/12) para seu signo, de acordo com a vidente Mhoni, uma das astrólogas mais cotadas do México.

Vale ressaltar que as previsões deste sábado para o seu signo não terão efeito apenas para hoje, mas sim para muitos outros dias. Afinal, algumas energias presentes no momento podem durar por mais tempo do que o esperado.

Previsões deste sábado (17/12) para cada um dos signos

Confira abaixo quais são as previsões deste sábado (17/12) para cada um dos signos, segundo a vidente Mhoni:

Previsões deste sábado (17/12) para Áries

Este é um bom dia para sair do comum e abrir caminho para novas experiências que lhe permitam enriquecer os seus conhecimentos e abrir-se a novas possibilidades com o seu parceiro. O momento sugere para ficar de olho e aproveitar as oportunidades novas.

Previsões para o signo de Touo

Seu corpo está muito suscetível a somatizar qualquer sintoma, por isso é possível que neste dia você se sinta muito desanimado. O acaso pode desempenhar um papel muito importante dentro de um relacionamento, por isso devem levar as coisas com cautela e pensar antes de agir.

Veja o que espera por Gêmeos

Neste sábado (17/12) você pode acordar com uma certa melancolia que o faz andar com muito baixo astral, isso tem a ver com uma situação que você passou com seu parceiro e que não soube resolver. Para deixar essas emoções negativas de lado, é importante que você converse com seu parceiro sobre o que aconteceu.

Previsões deste sábado (17/12) para Câncer

Você tem um projeto em vista do qual espera muitas coisas, mas só o verá recompensado se der tudo de si e estiver disposto a se empenhar para que tudo saia como você planejou. Neste dia é muito importante reconhecer que você é uma pessoa muito produtiva e que é capaz de realizar qualquer atividade que surja em seu caminho.

Previsões de hoje para Leão

Nunca leve a sério as palavras que transmite a outras pessoas, isso tem a ver não só com o seu parceiro, mas também com a sua família e amigos, pois são pessoas que tendem a ter muita confiança em si e deve fazê-lo de vez em quando. peça ajuda, dê bons conselhos. As fórmulas são para serem repetidas, use-as a seu favor para que você avance profissionalmente. Isso é o que dizem as previsões deste sábado.

O que esperar de Virgem

Ter um falso orgulho é algo que você deve evitar, especialmente quando se trata de um relacionamento amoroso; tente sempre reconhecer seus verdadeiros sentimentos, que é a única coisa que importa para o seu parceiro. Neste dia chegará uma proposta na qual você deve avaliar a fundo e aceitá-la apenas se for benéfica para você e você puder aproveitá-la.

Previsões deste sábado para Libra

Cantar é uma atividade que pode te ajudar a elevar os hormônios da felicidade e isso é extremamente necessário, procure cantar o dia todo para que você sinta essa energia positiva em seu corpo. Seu parceiro pode sentir que você está deixando de amá-lo, isso se deve a uma atitude que você vem tomando em seu relacionamento, tente estar mais atento aos sentimentos e arrependimentos de sua cara metade. Isso é o que dizem as previsões deste sábado.

Atenção, Escorpião

Você é um dos signos do zodíaco que costuma dizer as coisas de forma direta e firme, porém, é importante que aprenda a distinguir quando usar esse tipo de linguagem. Com seu parceiro, tente ser mais suave com as palavras que você usa; decida o contrário, você pode sentir que está sendo muito rígido em seu relacionamento. Isso é o que dizem as previsões deste sábado.

Previsões para Sagitário

Você pode se sentir um pouco desanimado e cansado hoje, isso porque você tem tido muitos encontros emocionais com seus amigos e seu parceiro, isso porque seus círculos sociais tendem a depositar muita confiança em você, o que implica um esforço extra quando se trata para ser um confidente. No local de trabalho, nunca deixe outras pessoas passarem por cima de você.

Previsões deste sábado para Capricórnio

Nunca espere situações especiais para demonstrar o amor que você tem pelo seu parceiro, no seu dia a dia seja qual for o momento, mostre ao seu parceiro que você o ama e que ele é uma pessoa muito importante na sua vida. Além disso, você sempre estará lá para ele ou ela nos bons e maus momentos. Lembre-se de que sua autoestima também é uma forma de bem-estar da qual você sempre deve se orgulhar.

Alô, Aquário

Seu parceiro é um dos lugares mais seguros que você tem na vida, porque quando você está com ele ou ela você é sempre você mesmo, você para de fingir e fingir ser a pessoa que não é; o amor deve sempre ser visto como um lugar de livre expressão. Em matéria de saúde, não se esqueça que quando se trata do seu bem-estar deve encará-lo como um trabalho partilhado em que participam os médicos e a sua família, são fatores que deve ter em conta na sua vida.

Por fim, Peixes

Quando você está em um relacionamento, precisa ter um equilíbrio para dar tanto quanto recebe, a entrega também é algo muito importante e deve ser medido com base no que você recebe. As estrelas lembram que você não está cumprindo esta parte do seu relacionamento; coloque-se em dia e não deixe de lado todas as obrigações que você tem com sua cara metade. Isso é o que dizem as previsões deste sábado.