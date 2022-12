ATENÇÃO! Trabalhadores CLT devem ficar de olho no benefício que já tem DATA

Quando o trabalhador trabalha em pleno gozo dos benefícios que são ocasionados pela CLT, todos os anos, ele sempre pode ter um dinheiro extra e neste ano que entrará não será diferente. O benefício do PIS/Pasep já tem data para ser depositado, embora muitos pensem que ficarão sem os valores, uma nota emitida pelo Governo Federal tranquilizou a todos. Além da nota, o calendário oficial do benefício foi divulgado, fazendo a alegria de milhares de pessoas. Portanto, confira como e quem pode receber

As datas sofreram mudanças

A saber, o PIS e o Pasep sempre são ofertados no ano posterior ao ano trabalhado pelo cidadão em seu emprego formal, isto é, de cadeira assinada. Contudo, nos anos passados, ocorreram alguns atrasos, o que colocou em jogo os próximos pagamentos dos benefícios em questão. Ou seja, quem trabalhou em 2020/2021, não receberam o valor no prazo previsto.

Portanto, apenas neste ano de 2022, quem trabalhou em 2020 conseguiu usar o dinheiro do saque do PIS/Pasep. Mas sobre os valores do ano de 2021, ainda não havia previsão alguma, da mesma forma das incertezas sobre o pagamento referente ao trabalho realizado durante 2022.

Vendo todas essas incertezas, o Governo confirmou que iria realizar o pagamento do abono de 2021 no próximo ano, no caso, 2023. Lembrando que essas divergências de datas ocorrem por conta que atrasou o pagamento há alguns anos.

Agora saiba como receber o pagamento

Lembrando que embora muitos acreditem que tudo seja a mesma coisa, mas não é. Há uma grande diferença entre PIS e Pasep. A saber, o PIS significa Programa de Integração Social e sua finalidade é atender todos os trabalhadores do setor privado, e tais trabalhadores irão conseguir sacar seus benefícios pela Caixa Econômica Federal.

Ao passo que o Pasep, isto é, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tem por finalidade, atender todos os trabalhadores lotados no setor público, portanto, os pagamentos só podem ser pagos pelo Banco do Brasil.

Já sabendo disso, lembre-se: o calendário divulgado, diz respeito ao ano-base 2021. Ou seja, quem trabalhou em 2021, no próximo ano, irá receber o abono. E quem trabalhou em 2022, não saberá ainda quando irá receber o benefício, visto que nenhum calendário oficial foi divulgado.

Mas sempre é bom ficar ligado nas mídias sociais do Governo, pois sempre são divulgados os calendários por lá. E se atente para não perder a data do saque. Já que ela pode variar de acordo com a data de nascimento do trabalhador e do seu NIT.

