Falha em MOEDA de real pode fazer ela VALER R$ 10.000

Sabia que você pode transformar R$ 1 em até R$ 10.000 hoje mesmo? Pois é. Um simples erro enquanto ocorria a produção de moedas de 1 real, tornou a moeda em questão tão rara, que os colecionadores de moedas raras estão dispostos a pagar até R$ 10.000 a fim de tê-la em sua seleta coleção. A saber, o nome dos colecionadores de moedas é Numismatas. Portanto, continue lendo o texto e entenda porque ela ficou tão rara e como você pode identificar e ver se tem uma em sua casa.

Fazer dinheiro não é uma tarefa fácil

A produção de dinheiro não é uma tarefa fácil, pois toda a matéria prima utilizada na fabricação costuma ser bem cara, portanto, se ocorrer algum erro, o prejuízo sempre é enorme. Mas há alguns erros de produção, que nem deveriam chegar ao conhecimento da população, mas por conta da sua distribuição, alguns poucos exemplares vão para as ruas. O que deixa tais exemplares, raríssimos e podendo valer uma fortuna para os colecionadores.

Foi exatamente o que aconteceu com uma moeda de apenas R$ 1 que teve um erro, isto é, abaixo do nome real, há escrito uma letra P, ela é bem pequena, tanto que só dá para vê-la caso a pessoa análise bastante.

Mas é exatamente por este erro que foi identificado logo na fase de produção, que a moeda de R$ 1 com a letra P escrita em sua face, pode valer até 10 mil vezes o valor da moeda original. Por conta que o número de moedas que circulam delas no Brasil, é baixíssimo.

Agora entenda como você vai conseguir lucrar com esta moeda rara

Para lucrar com ela é bem simples, se você tiver uma delas em sua posse, basta oferecê-la para um colecionador que com certeza estará disposto a pagar altos valores. Mas claro, não é qualquer moeda, há alguns critérios que são utilizados na hora de precificá-las.

A saber, a qualidade do metal vai influenciar bastante no valor final. Como todos conseguem saber, de acordo com a moeda, a densidade do material também será diferente. Outro fator de suma importância é a espessura da moeda e o seu estado de conservação. Se todos esses parâmetros forem atendidos, provavelmente você vai receber uma bolada por apenas uma moeda.

E para identificar a moeda é simples, basta olhar na região logo abaixo de onde está escrito o nome ‘REAL’, se tiver uma letra ‘P’, é porque é uma das raras moedas que ainda circulam por aí. E é sua chance singular de conseguir lucrar tanto com tão pouco.

