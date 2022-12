Mega da Virada: estes são os 8 números MAIS SORTEADOS

Ganhar o prêmio da Mega da Virada com certeza é o sonho de qualquer apostador, imagine, começar o ano milionário. Portanto, confira as dezenas que mais foram sorteadas em toda a história do sorteio. Há quem diga que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, certo? Mas se ele cair, pode ser que seja exatamente no seu bilhete e durante a virada, você pode acabar com todos os seus problemas financeiros. Por isso, a dica de hoje é para confiar nas estatísticas, claro, você não deve achar que se apostar nos números que mais caem você ganhará – já que tudo é sorte – mas as chances podem aumentar.

Entenda como surgiu a Mega da virada e qual seu formato

A primeira vez que ocorreu um sorteio da Mega da Virada, foi no ano de 2008, na época, o nome era Mega-Sena Especial de Final de Ano, lembrando que apenas sua primeira edição que teve este formato. Todavia, da segunda em diante, ela fica no formato que conhecemos nos dias atuais. No ano do seu nascimento, o valor que foi acumulado, foi pago aos vencedores do sorteio que ocorreu após a virada.

Já em 2009, o sorteio conquistou os moldes atuais. Ou seja, caso ninguém acerte as 6 dezenas, o prêmio será dividido a quem acertar 5, caso ninguém acerte 5, é dividido para todos que acertaram 4 até conseguir ter um ganhador dentro do mesmo sorteio. Ou seja, não é mais acumulativo.

Jogar é bem simples e barato, um jogo simples, para que você escolha 6 dezenas, custa menos de R$ 5. Todavia, você pode escolher até 15 números, mas obviamente, quanto mais números, mais caro será para realizar o bilhete.

Matemáticos realizaram uma conta e chegaram a conclusão que uma pessoa ao fazer uma aposta simples, tem uma em 50.063.860 chances de ganhar. E caso ela queira investir mais de R$ 20 mil e escolher 15 números, as chances sobem, ela terá 1 chance em 10.003.

Agora confira os números mais sorteados da história

Lembrando que não é porque um número foi um dos mais sorteados, que ele sai em todo sorteio. Por exemplo, em mais de 10 edições da Mega, o número mais sorteado, só saiu 4 vezes. Portanto, veja quais as dezenas que mais aparecem

As dezenas: 03, 05, 11, 20, 33, 26 e 51, com 3 repetições cada. E a dezena 10, com 4 repetições em toda a história. Além disso, há uma gama de números que nunca nem saiu. Por isso, caso queira usar um pensamento mais lógico na hora do jogo, use estes dados.

