Caixa libera R$ 1.000 HOJE (17/12) pelo SIM Digital

A Caixa Econômica Federal, em mais uma ação para ajudar o povo brasileiro e tentar minimizar ainda mais os efeitos negativos da Pandemia, disponibilizou um empréstimo de até R$ 1.000 com juros bem menor que a média do mercado. Portanto, é uma ótima oportunidade para quem precisa de dinheiro para empreender mas está sem o capital em questão. Com poucos cliques você já consegue verificar qual valor você terá direito e quanto pagará de juros e o prazo para realizar o pagamento.

Entenda como funciona esta linha de crédito

É um microcrédito que é liberado a fim de fornecer ajuda às pessoas que são microempreendedoras individuais, as chamadas MEIs. Segundo o próprio banco, o novo empréstimo já atendeu milhões de brasileiros, mesmo tendo começado a ser feito apenas neste ano.

Vale lembrar que os valores que são usados para conceder os empréstimos, são tirados do FGTS. E quem tem a responsabilidade de executar o programa, é o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa.

Por isso, se você é um MEI e precisa de um dinheiro extra para impulsionar o seu negócio, o microcrédito é a melhor opção para você. Todavia, caso você ainda não tenha aberto um MEI mas queira empreender, a caixa também pode ajudar você. Entenda como.

Veja também: PAGAMENTO do 13º salário cai na terça-feira; veja o que fazer

Há outros linhas de créditos disponíveis para empreendedores

Caso você seja uma pessoa física, tem uma modalidade de crédito para você que pode chegar no valor de R$ 1.000. A taxa de juros é fixa, isto é, de apenas 1,95% ao mês e o empréstimo pode ser pago em até dois anos. Lembrando, que mesmo quem está com o nome sujo, pode solicitar o empréstimo em questão, exceto se a dívida for superior a 3 mil.

E para as Pessoas Jurídicas, o crédito é de até R$ 3.000. Ao passo que o crédito de Pessoa Física pode ser contratado diretamente pelo aplicativo, o de pessoa jurídica precisa ser na própria agência da caixa. E os juros são de 1,99%.

E enfatizando, quem quiser solicitar o empréstimo de até R$ 1.000 deverá fazer todo o procedimento pelo próprio Caixa Tem. Ao abrir o aplicativo na tela inicial, já terá a opção de realizar empréstimo. Você clica nela, faz uma simulação, caso o valor agrade você, basta concluir e esperar o dinheiro cair em sua conta.

Mas se o empréstimo for na modalidade de até R$ 3.000, como salientado, será necessário ir até uma agência da Caixa. Além de que a receita bruta total da empresa em questão, não pode em hipótese alguma passar dos R$ 360 mil.

Veja também: Leilão do Bradesco: MAIS DE 3 mil opções de compra com desconto