Nubank libera R$ 1,5 mil para quem FIZER ISTO

Saber que o Nubank libera R$ 1,5 mil para determinado grupo de pessoas deixou os clientes (e ainda não clientes) do banco curiosos a respeito do que se trata essa quantia e de como, afinal, podem ter acesso a ela.

Trata-se, na verdade, de uma parceria estratégica junto à plataforma Shopee, reconhecida por ser um dos principais sites para compras de acessórios, calçados e produtos criativos para casa, entre outros itens.

A cada compra realizada, o cliente tem direito a uma quantia específica, como explicado a seguir.

Nubank libera R$ 1,5 mil por meio de parceria

Esta parceria entre Nubank e Shopee tem como objetivo estimular o uso do famoso “roxinho”, que é o cartão de crédito do banco, e também as compras na plataforma asiática.

As duas empresas, porém, também visam beneficiar os clientes, por meio do cashback, que nada mais é do que a devolução de parte do dinheiro gasto.

Portanto, o Nubanck libera R$ 1,5 mil, mas não “de uma vez”: cada compra realizada dá ao cliente um valor específico de cashback, sendo que o montante máximo que cada pessoa pode ter de volta é justamente R$ 1,5.

Em uma compra de R$ 100, por exemplo, o cashback será de 5%, a ser creditado na conta do cliente em no máximo 90 dias.

E, o melhor: a quantia resgatada pode ser utilizada da forma que o cliente desejar. Não há obrigatoriedade de utilizá-la em novas compras da Shopee, e muito menos para algo relacionado ao Nubank.

É importante se atentar, porém, a uma regra simples: após finalizada uma determinada compra, é preciso aguardar pelo menos 1 hora para comprar novamente.

Uma regra que, para quem ama compras on-line e economia, não é difícil de ser seguida.

Como fazer a ativação, para resgatar até R$ 1,5 mil

Vale ressaltar, também, que o valor do cashback é calculado considerando somente o valor dos produtos colocados no carrinho. Ou seja: ele desconsidera totalmente o frete.

E começar a ter acesso a ele é muito mais fácil do que parece, uma vez que todo o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Nubank, como explicado abaixo:

Abra o app e selecione a opção “Shopping”;

Em seguida, selecione a opção “oferta da Shopee”;

Confira todas as informações;

Selecione “Ativas cashback e ir para a loja”;

Comece a comprar com a Shopee, utilizando seu roxinho para pagamento.

Outro ponto que merece atenção é o fato de que não são todos os produtos que fornecem o cashback: é preciso conferir as respetivas promoção que dão direito à devolução de parte do valor.

