Veja a foto que a NASA tirou no dia em que você nasceu

Você sabia que a foto que a NASA tirou exatamente no dia do seu nascimento, pode ser vista a qualquer momento?

A National Aeronautics and Space Administration (em português Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), mais conhecida como NASA, nada mais é do que a agência espacial americana, que desde o final da década de 1950 trabalha com diversas iniciativas de exploração espacial.

Mas isso provavelmente já é do seu conhecimento.

O que você talvez não saiba ou, pelo menos, não sabia, é que junto a essas iniciativas a agência também adota ações que, de certa forma, visam aproximar o público dos trabalhos realizados.

É o caso, por exemplo, da foto que ela tirou no dia em que você veio ao mundo, e que pode ser checada agora mesmo.

No que consiste a foto que a NASA tirou, e arquivou, quando você nasceu

Exatamente desde o dia 16/06/1996 a NASA publica, todos os dias, uma imagem diferente no Astronomy Picture of the Day Archive, site cujo nome pode ser traduzido para Arquivos de Imagens de Astronomia do Dia.

E isso significa que, se você nasceu no dia citado, ou depois dele, também existe uma imagem nesse arquivo que corresponde exatamente ao dia em que você veio ao mundo.

Trata-se, obviamente, de uma foto que a NASA tirou do espaço, mas não deixa de ser empolgante conhecê-la, principalmente para as pessoas mais místicas.

O passo a passo para ver qual imagem corresponde ao seu nascimento é:

Acessar o site Astronomy Picture of the Day Archive, no link https://go.nasa.gov/3FE6T3Q ;

; Procurar a data que se deseja encontrar;

Clicar sobre ela, para abrir o arquivo da imagem.

Mais simples, impossível!

É possível ver todas as fotos relacionadas aos aniversários já vividos, inclusive, sendo que cada arquivo acompanha uma explicação sobre os elementos que o compõe e o contexto em que a foto foi tirada.

Caso tenha uma estrela, por exemplo, isso será informado claramente.

Veja também: Aprenda a resgatar seus PRODUTOS DE GRAÇA no Amazon Prime

A NASA também oferece bilhetes para o espaço

Além da foto que a NASA tirou, ela também surpreende com outra iniciativa: a de levar os nomes de pessoas do mundo todo para o espaço, literalmente.

Cada pessoa interessada teve a chance de fazer um rápido cadastro na página voltada a essa iniciativa e, logo em seguida, já recebeu uma espécie de cartão de embarque simbólico.

Isso porque, em partes, a NASA de fato levou a todos em uma missão em torno da Lua: os nomes de todos os cadastrados foram salvos em um pendrive, que fez parte da Artemis 1, em novembro.

Lembrando que a pagina para ver a foto que a NASA tirou no dia em que você nasceu, bem como a página de inscrição para qualquer outra iniciativa da agência, possui conteúdo em inglês. Mas basta uma rápida configuração no navegador de internet para que isso seja solucionado.

Veja também: “Os declaro marido e mulher”: 4 signos que vão SE CASAR em 2023