CUIDADO! Alimentos que devem ficar FORA da geladeira

Temos a falsa impressão de que a geladeira é a salvadora de todos os alimentos, visto que é nela que conservamos boa parte deles e os mantemos frescos. No entanto, não é bem assim que acontece.

Na verdade, existe uma lista enorme com alimentos que devem ser conservados do lado de fora da geladeira! Isso mesmo, esse que é um dos eletrodomésticos mais fundamentais da nossa casa deve ser utilizado, também com moderação.

Pensando nisso, separamos uma lista com os principais alimentos que não devem e a geladeira e, de bônus, algumas dicas de conservação.

Lista de alimentos que devem ficar fora da geladeira

Apesar de parecer que a geladeira é a melhor forma de conservar alimentos, na verdade, nem tudo deve ser guardado lá. Pensando nisso, veja a lista dos alimentos que, portanto, devem ficar do lado de fora da geladeira.

Pão

Em primeiro lugar, o pão entra nessa lista por ser um item que, se levado à geladeira, perde total a sua maciez e, além disso, fica seco.

Nesse sentido, apesar do ideal ser consumir o pão o quanto antes, caso você precise armazená-lo, você pode congelar o alimento.

Isso mesmo, pode parecer estranho mas, na verdade, ao ser congelado envolvido em um plástico, o produto conserva suas propriedades e, quando descongelado, ele retoma sua maciez de antes.

Abacate verde

O abacate é uma fruta que oferece diversos benefícios para a saúde, como prevenção do envelhecimento precoce, favorecimento do ganho de massa muscular, aumento da hidratação e brilho do cabelo, combate à prisão de ventre, e mais.

No entanto, é preciso saber conservar bem este alimento para ter acesso aos seus benefícios. Caso a fruta esteja ainda dura, é preciso deixá-la em temperatura ambiente para que, dessa forma, o abacate termine de amadurecer.

Caso ele esteja maduro, você pode até guardar na geladeira por um ou dois dias, mas o ideal é que você o consuma após parti-lo.

Banana

Se a intenção aqui é conservar a banana, péssima escolha é colocá-la na geladeira pois, dessa forma, a fruta ficará seca e a casca marrom. O ideal é deixá-la em temperatura ambiente.

No entanto, se tiver banana sobrando, corte em rodelas e a leve para o refrigerador, assim, você pode usar os pedaços em vitaminas e sorvetes.

Cebola

Por fim, a cebola entra nessa lista como um alimento que sempre tem algumas sobras da geladeira. Além de fazer com que elas brotem mais rapidamente, ficando imprópria para o consumo, colocá-la na geladeira faz com que ela murche e, inclusive, passe o seu cheiro característico para os outros alimentos.

Como conservar alimentos de forma correta

Antes de conservar qualquer alimento na geladeira ou no congelador, é preciso se atentar à alguns passos primordiais:

Certifique-se de que a embalagem esteja limpa, dessa forma, você zela pela segurança alimentar de quem irá consumir este e outros alimentos que compartilham o mesmo local; Verifique se a embalagem, pacote ou pote esteja bem vedado. Isso evita que o cheiro de um alimento específico passe para outros da geladeira; Anote as datas em que o alimento foi armazenado e cuidado para não esquecê-lo por lá!

