INSS pode liberar HOJE (16) o pagamento de até R$ 4,5 MIL?

Se você é beneficiário do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – com certeza deve estar na espera na resposta que irá receber o abono extra no valor de R$ 4.500. Para sabermos mais das informações, tem um projeto que está em análise e que disponibiliza esse recurso para a pessoa que conseguiu registrar algum prejuízo financeiro no período que ocorreu a pandemia do Covid-19 (ano de 2020 ou 2021).

O texto do projeto mostra que esse abono extra aos beneficiários do INSS tem como objetivo principalmente dar uma ajuda financeira, entretanto, não é todos que vão receber, é necessário cumprir algumas regras para liberar o valor. Segue abaixo.

Abono extra de R$ 4.500

Se por acaso o texto for aprovado, como citado acima, infelizmente nem todos os benefícios receberam o valor do abono, será somente para as pessoas que durante a pandemia perdeu o emprego. Para você entender melhor, veja quem pode receber:

– Pessoa que demitida sem justa causa durante a pandemia do Covid-19

– A pessoa que cumprir todos os requisitos do seguro-desemprego que está na lei 7.988/1990

Para quem não sabe, a regra do seguro desemprego vai fazer parte desse novo benefício, ou seja, o período que será exigido irá depender das vezes em que o cidadão recorreu a esse auxílio.

1° pedido do seguro desemprego: É preciso ter trabalhado no mínimo 12 meses referente aos últimos 18 meses à dispensa.

2° pedido do seguro desemprego: É preciso ter trabalhado no mínimo 9 meses referente aos últimos 12 meses à dispensa.

3° pedido do seguro desemprego: É preciso ter trabalhado 6 meses referente aos últimos meses à dispensa.

Veja também: ÚLTIMA parcela de R$ 712 do governo já foi depositada; veja quem ainda pode receber

Quando irá começar os repasses do abono?

Não há nenhuma data oficial pois a proposta ainda precisa passar por algumas aprovações, até o momento ela só passou pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, e agora está em análise através da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.

Se após esses procedimentos a proposta for analisada e aceita, ela vai seguir para a Comissão de Finanças e Tributação além da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lembrando que também precisa da aprovação desses setores.

Por último, quem tem que dar o Sansão é o presidente da República para que o abono extra comece a ser pago aos benefícios específicos, porém não há previsão que esse pagamento ainda saia nesse ano e sim somente em 2023.

Vamos ficar de olho nas atualizações da proposta, caso haja alguma novidade informaremos ao público.

Veja também: Governo terá que EXCLUIR 3,5 milhões de famílias do AUXÍLIO BRASIL? Entenda