NOVO Salário-Mínimo e NOVO VALOR do abono do PIS em 2023; são estes

Inúmeros benefícios destinados aos brasileiros têm como base o salário mínimo. Caso o salário aumente, o benefício também sofrerá um reajuste positivo – senão, será negativo. Entrementes, o Presidente Jair Bolsonaro (PL) já assinou a medida provisória que autoriza o aumento do salário mínimo em quase 10% e com isso alguns auxílios são impactados diretamente! Veja abaixo o novo valor do salário mínimo 2023 e quais são os benefícios afetados com isso!

Salário mínimo 2023 sofre reajuste

Como de costume, o ano de 2023 irá começar com um reajuste no salário mínimo dos brasileiros. O Presidente da República aprovou o reajuste de 7,4% no valor do salário mínimo – passando a ser de R$ 1.302 reais; entrementes, há quem diga que o mesmo ainda poderá sofrer outras alterações após a posse do novo presidente eleito.

Entretanto, com os valores atuais – o salário mínimo 2023 sofrerá um aumento de R$ 90 reais – e com isso alguns benefícios sociais concedidos aos trabalhadores também terão os seus valores alterados, como é o caso do CadÚnico, Abono Salariam e Seguro-Desemprego.

É interessante estar atento a todas as alterações no valor do salário mínimo 2023, a fim de não perder sequer 01 centavo e saber bem como se planejar financeiramente para o novo ano.

Auxílios e benefícios também sofrerão reajustes no ano de 2023

Não somente o Auxílio Brasil irá sofrer um reajuste no ano de 2023, mas o salário mínimo também! Enquanto o Auxílio Brasil sofreu até então um reajuste negativo (ainda não há nada oficial acerca do seu aumento ou mantimento dos valores) o salário mínimo aumentou em R$ 90 reais.

Desse modo, os benefícios que usam como base o salário mínimo anual – também hão de sofrer um aumento. Portanto, os novos calendários de pagamentos de 2023 já irão contar com os valores corrigidos.

Bem como, os trabalhadores que forem receber o Abono e tiverem como base o ano de 2023, trabalhando os 12 meses do ano – irão receber o abono de R$ 1.302 reais! Visto que o abono é calculado através da divisão do salário mínimo por 12, e a multiplicação do resultado pelos meses trabalhados.

Leia mais: ÚLTIMA parcela do Auxílio Brasil e Vale-Gás do Ano; NOVO GRUPO tem direito

As novas mudanças já estarão em vigor

Os valores serão válidos a partir do dia 1 de janeiro. Outro exemplo é o valor do Seguro-Desemprego; caso o trabalhador seja demitido por justa causa deverá receber o valor corrigido com o valor anual atualizado.

Portanto, segue-se confirmado até agora o reajuste nos benefícios citados acima e o novo salário mínimo de 2023 com o valor de R$ 1.302. E então, gostaram da alteração?

Veja também: Como receber 1 salário-mínimo TODO mês do governo pelo BPC