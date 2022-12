ALÔ EMPREENDEDOR! TOP 10 franquias mais baratas do Brasil para 2023

“Ano novo vida nova” quantas vezes você já falou isso? Isso porque todo final de ano nasce novamente uma esperança que no próximo ano vamos conseguir conquistar os nossos sonhos, principalmente na área financeira e na independente. Você tem vontade de abrir o seu próprio negócio? A sua empresa? Por isso listamos 10 franquias que podem te ajudar.

Neste ano de 2022 o trabalho autônomo cresceu muito e para as franquias é o modelo de negócios atualmente (a pessoa compra os direitos para uso de uma marca e revende). Fazendo isso, o valor fica bem mais em conta do que criar um negócio do início, porém se você pegar uma marca que já existe ela já tem todo um modelo de trabalho que pode ser seguido e reconhecido.

Modelo de trabalho como: matérias para divulgação, como vender, produtos reconhecidos e desejados pela população.

Lista de franquias

Tutores

Essa primeira opção é uma microfranquia de educação multidisciplinar. Assim, ela conta com 20 unidades no Brasil. Para investir nessa franquia é preciso R$ 7 mil, mas o faturamento pode variar de acordo com o número de alunos que cada franquia faz a tutoria. Para acessar mais informações, consulte o site.

Torky

A Torky é uma empresa do ramo musical e oferece o sistema de microfranquia. Ou seja, ao invés de levar o instrumento em uma loja, os músicos podem receber atendimento em casa, lojas, escola, estúdio de gravação, entre outros.

Além disso, essa franquia conta com mais de 70 serviços de restauração de equipamentos musicais e com uma estrutura de treinamento de alto nível para quem é franqueado. Portanto, o investimento inicial é de R$ 15 mil. Para quem desejar obter mais informações, basta acessar o site da Torky.

Bioflora

Essa empresa do setor natural oferece suplementos naturais. Assim, quem abrir uma franquia faz as vendas de suplementos, cobrança e entrega. O investimento inicial é de R$ 12.490,00 e para obter mais informações basta acessar o site.

Nação Verde

Essa opção de franquia para quem deseja comercializar produtos naturais. Assim, a nação Verde vende marcas de terceiros e possui 3 marcas próprias de produtos naturais, são elas:

O faturamento pode chegar a R$ 1,2 milhão por ano para cada franqueado e o modelo mais barato para investir é a cafeteria, com o investimento inicial de R$ 119 mil. Desse modo, para obter mais informações basta acessar o site.

Maria Brasileira

Maria Brasileira é uma franquia de limpeza de casas e empresas. Desse modo, hoje a marca conta com 440 franquias no Brasil e foi considerada a melhor microfranquia do Brasil em 2022. Desse modo, para abrir uma franquia o valor de investimento é R$ 42.920,00. Assim, para obter mais informações basta acessar o site.

Premiação

Essa franquia oferece serviços de marketing e publicidade impressos feitos em saco de pão, é realmente uma franquia diferente e inovadora. O investimento inicial é de R$ 6 mil.

SupplyClean

A franquia SupplyClean é de lenços umedecidos que atende várias demandas e para várias finalidades, seja para higienização, doméstica, limpeza, entre outros. A empresa informa que o franqueado pode faturar até R$ 2 milhões por ano.

Acquazero

Franquia denominada no ramo de limpeza e estética automotiva, essa empresa usa apenas produtos sustentáveis. O investimento é de R$ 25.600,00.

Limpeza com Zelo

Franquia que oferece serviços de limpeza empresariais e também residenciais, o franqueado pode escolher as opções entre: loja, home based e unidade móvel. O investimento é de R$ 6.500.

Youplay

Franquia que trabalha com recreação infantil e tem presenças em supermercados, shoppings e lojas, e tem opção de atividades esportivas e artísticas. O investimento é de R$ 15 mil.

