TODOS estes benefícios terão NOVOS VALORES em 2023

Alguns benefícios terão novos valores a partir de 2023 e, com isso, afetarão diretamente a vida da população.

São benefícios previstos em lei, se caracterizando até mesmo como direitos dos brasileiros (caso se adequem às regras para recebimento de cada um deles), e que ficarão um pouco mais “gordos” já em janeiro.

Trata-se, inclusive, do mesmo mês em que Luiz Inácio Lula da Sila, do Partido dos Trabalhadores, reassumirá o cargo como presidente.

Mas será que esta nova gestão possui relação direta com os benefícios que terão novos valores?

A resposta para essa pergunta está logo abaixo.

O que influencia a mudança de valores nos benefícios pagos à população

A influência para a mudança nos valores dos benefícios que muitos brasileiros recebem não vem diretamente da nova gestão petista, como muitos imaginam.

O único fator influente, nesse contexto, é o salário mínimo, que sofre reajuste anualmente e, com isso, acaba por influenciar os valores de diversos benefícios cujos cálculos se pautam nele para serem pagos.

A previsão, pelo menos para o início de 2023, é de que esse salário seja de R$ 1.302, o que representa 1,5% de ganho real para os brasileiros. Ou seja: trata-se de um reajuste acima da inflação.

Planejado para entrar em vigor logo no primeiro dia do ano (01 de janeiro de 2023), o novo salário mínimo está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Quais benefícios terão novos valores em 2023

Com base nas informações acima, é possível afirmar que, ao todo, são 3 os benefícios que terão novos valores a partir do próximo ainda.

Sendo eles:

O próprio salário mínimo

Muito mais que um benefício, esse salário de fato representa o mínimo que um trabalhador deve receber para exercer suas funções.

Cabe a cada empresa determinar o valor final que será pago ao colaborador. Mas tal valor precisa respeito o mínimo previsto em lei e que, em 2023, será de R$ 1.302.

A importância de respeitar esse valor está no fato de que é a partir dele, também, que se calculam outros benefícios.

O PIS/Pasep

Tanto o PIS (Programa de Integração Social) quanto o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) precisam de um salário mínimo bem definido para serem pagos.

Afinal, eles representam pelo menos 1/12 desse salário e, portanto, também recebem novos valores.

Lembrando que o PIS é destinado a pessoas que trabalham na iniciativa privada, com registro em carteira. Enquanto o Pasep é destinado aos funcionários públicos.

O INSS

Os benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também terão novos valores em 2023, ainda seguindo a regra de pagar ao menos um salário-mínimo para seus beneficiários.

Em outras palavras: o mínimo que o INSS irá pagar no próximo ano é R$ 1.302.

