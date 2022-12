Bolsa Família terá NOVOS CORTES em 2023; veja como não ser pego

A segunda metade deste ano de 2022 foi marcada por grande disputa eleitoral que pode ser resumida não só, mas basicamente, em dois polos políticos. Dessa forma, inúmeras propostas entraram em debate, sobretudo aquelas relacionadas aos benefícios sociais.

Nesse sentido, dois programas entraram em pauta: o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, cada um relacionado a um dos lados políticos. Sendo assim, com a vitória do presidente Lula da Silva (PT), é o segundo deles que entra em cena, prometendo revisões e possíveis cortes de beneficiários contemplados.

Pensando nisso, preparamos uma matéria com todas as informações que você precisa saber sobre o Bolsa Família. Veja quais são as perspectivas do programa para o ano que vem e quais serão suas abrangências.

Então o Auxílio Brasil irá acabar? Como ficarão os beneficiários?

Muitos beneficiários estão com dúvidas se com o fim do Auxílio Brasil, eles serão também prejudicados. No entanto, caso o cadastro dessas famílias estejam com os dados corretos, não há motivos maiores para se preocuparem.

Isso porque tudo indica que o Auxílio Brasil seja substituído pelo seu próprio antecessor, o Bolsa Família, que esteve em vigor entre 2003, quando ainda era uma Medida Provisória criada pelo então presidente Lula da Silva, e dezembro de 2021, quando foi extinto por Jair Bolsonaro (PL) para dar lugar ao atual Auxílio Brasil.

Dessa forma, com o retorno do Bolsa Família, os objetivos do programa serão os mesmos: assistir e transferir renda às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico a fim de lhes garantir condições financeiras mínimas para que estas possam arcar com os gastos de alimentação, habitação, vestuário, e outros.

Veja também: URGENTE! Milhões de famílias vão ter que DEVOLVER o Auxílio Brasil? Entenda

“Pente-fino” no Bolsa Família

Bom, apesar das abrangências do programa se manterem no ano que vem, acontece que, com a vinda do Bolsa Família, será feito um verdadeiro “pente-fino” nos cadastros. Mas, afinal, quem essa revisão irá afetar?

Se os seus dados estiverem corretos e atualizados no CadÚnico e você ainda se eleger como família de baixa renda dentro das regras do programa, não há motivos para preocupações.

No entanto, se por outro lado o seu cadastro estiver desatualizado e com informações incompatíveis com as reais, você e sua família pode deixar de estar elegível ao programa, o que pode ser causado por um aumento na sua renda, por exemplo.

Dessa forma, para que o Bolsa Família atinja àquelas famílias que realmente se enquadram nas exigências e, portanto, precisam do dinheiro das parcelas, os cadastros serão reavaliados para excluírem certas irregularidades.

Veja também: Governo terá que EXCLUIR 3,5 milhões de famílias do AUXÍLIO BRASIL? Entenda

Último calendário de pagamento do Auxílio Brasil

Ainda não há nenhum documento que determine que o programa de assistência social e transferência de renda do ano que vem será mesmo o Bolsa Família. No entanto, nos baseando nos debates nas instâncias do governo e nas falas da própria equipe de transição, já é seguro afirmar que sim.

Dessa forma, é bem provável que este calendário de dezembro seja o último, senão um dos últimos do Auxílio Brasil. É importante ressaltar que os pagamentos do benefício já começaram nesta última segunda-feira, dia 12 de dezembro, para os inscritos com NIS final 01.

Sendo assim, veja quais são as próximas datas de recebimento desta que é a última parcela do Auxílio Brasil do ano de acordo com o seu NIS:

16 de dezembro (sexta-feira): NIS final 5;

19 de dezembro (segunda-feira): NIS final 6;

20 de dezembro (terça-feira): NIS final 7;

21 de dezembro (quarta-feira): NIS final 8;

22 de dezembro (quinta-feira): NIS final 9;

23 de dezembro (sexta-feira): NIS final 0.

Lembrando, então, que os benefícios dos inscritos com NIS final 1, 2, 3 e 4 já foram disponibilizados nas contas da Caixa nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, respectivamente.